攸關紐西蘭自由民主韌性 執政行動黨議員籲挺台灣、抵擋陸干預

紐西蘭國會議員史蒂芬生（Todd Stephenson）21日發表演說，指支持台灣以及抵擋中國干預，均攸關紐西蘭自由民主韌性。

史蒂芬生所屬的行動黨（ACT New Zealand），是目前紐西蘭聯合政府共同執政的三大政黨之一，他昨日出席於紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）舉行的「維護民主與自由及因應外國干預國際研討會」，於會上發表演說，講述維護民主韌性和捍衛自由對紐西蘭的重要性。

史蒂芬生在演說初段就談及台灣；他提到行動黨領導人同時是紐西蘭現任副總理的西莫（David Seymour）「是台灣的堅定支持者」（a strongsupporter of Taiwan）；現任行動黨國會議員當中，就「有4位曾經造訪那個美麗的島嶼」。

史蒂芬生的演說總結時，又再次提到台灣。他說：「捍衛自由，是紐西蘭的驕傲傳統；紐西蘭曾經在戰時對太平洋各國夥伴關係作出貢獻；我們所支撐的現代國防力量，是著重與盟友互助、與台灣加強連結，以及警惕阻止外國干預的。」

史蒂芬生認為，支持台灣和抵擋來自中國的影響，是紐西蘭社會免受專制政權干預和侵蝕的重點之一。

史蒂芬生舉例，香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港當局判刑，對紐西蘭來說是大新聞，而且紐西蘭公廣媒體RNZ也有詳盡報導；但是，該台的中文新聞服務卻缺少相關新聞；史蒂芬生指出，這是受到中國影響，牽連到紐西蘭的新聞自由受到限制的例證。