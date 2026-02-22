前菲律賓總統杜特蒂掃毒涉「法外處決」 國際法院23日召開預審庭

菲律賓前總統杜特蒂涉嫌在「掃毒戰」中「法外處決」數以千計可疑毒販，被控犯下危害人類罪；國際刑事法院將於23日起召開4天預審庭，檢視檢方提出的證據是否充分、案件是否可進入審理程序。

國際刑事法院（ICC）近日發布消息，預審聽證定於2月23日、24日、26日及27日舉行，法官將評估檢方證據是否充分證明杜特蒂（Rodrigo Duterte）犯下被指控的罪行。

ICC說明，預審聽證是準備程序並非審理程序，法官不會在這個階段判決杜特蒂有罪或無罪；預審聽證結束後，法官將在60天內決定是否進入審理程序。

杜特蒂於2011至2022年擔任納卯（Davao）市長及總統任期內發動掃毒戰。人權團體指控，數以千計民眾在警方掃毒過程中遭「法外處決」，把杜特蒂告上國際刑事法院（ICC）。

菲律賓政府於2025年3月逮捕杜特蒂，送往海牙接受ICC審判，檢方指控杜特蒂犯下危害人類罪行。

雖然菲律賓政府在杜特蒂指示下，已於2019年3月正式退出羅馬規約（Rome Statute），也就是ICC的成立法源，並拒絕配合ICC調查，但ICC主張，掃毒殺戮案件發生在菲律賓仍是簽署國期間，因此對案件仍有管轄權。

另一方面，ICC發言人馬耶（Oriane Maillet）2月20日在媒體群組公布，杜特蒂於2月18日以書面方式放棄本人出席聽證，並理解可能因此產生的後果，ICC已批准他的請求。

馬耶指出，法官早在1月26日即已根據醫療專家意見，認定年邁的杜特蒂可以出席預審程序，因此杜特蒂此次缺席，並非基於健康因素。但後續若檢方證據獲得法官確認並進入審理階段，依規定，審判不得在杜特蒂缺席的情況下進行。

杜特蒂目前被羈押於海牙ICC拘留中心。ICC強調，拘留中心環境符合「最高國際人權標準」，且直到法院作出有罪判決之前，杜特蒂應被推定為無罪。

雖然杜特蒂被指以私刑方式處決眾多可疑毒販和吸毒者，但他在菲律賓仍擁有支持者。他的女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）2月18日已正式宣布於2028年角逐總統職位。

根據社會氣象站（SWS）和亞洲脈動（Pulse Asia）2025年底分別進行的民調，薩拉．杜特蒂的施政滿意度和民眾信任度，皆高於其他主要政治人物。

