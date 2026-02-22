澳洲軍艦通過台灣海峽 中方稱全程警戒

政府消息人士今天表示，一艘澳洲軍艦20日與21日航經台灣海峽。這是美國盟友近期再度航經這條敏感水道；中國官媒對此表示，其軍方對此進行了跟蹤與監視。

消息人士表示，澳洲皇家海軍安扎克級（Anzac-class）巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）20日與21日「例行通過台灣海峽」，這是其「印太地區區域部署」的一環。

消息人士表示：「與外國船隻及飛機的所有互動均安全且專業。」

中國官媒「環球時報」昨晚引述不具名的中國軍方人士報導說：「中國人民解放軍在整個通過過程中進行了全程跟蹤、監控與警戒行動。」

美國軍艦每隔幾個月就會航經台灣海峽，這常引發北京憤怒；而包括法國、澳洲、英國和加拿大在內的部分美國盟友，也曾不時通行。