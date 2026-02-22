澳洲軍艦通過台灣海峽 中方稱全程警戒
政府消息人士今天表示，一艘澳洲軍艦20日與21日航經台灣海峽。這是美國盟友近期再度航經這條敏感水道；中國官媒對此表示，其軍方對此進行了跟蹤與監視。
消息人士表示，澳洲皇家海軍安扎克級（Anzac-class）巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）20日與21日「例行通過台灣海峽」，這是其「印太地區區域部署」的一環。
消息人士表示：「與外國船隻及飛機的所有互動均安全且專業。」
中國官媒「環球時報」昨晚引述不具名的中國軍方人士報導說：「中國人民解放軍在整個通過過程中進行了全程跟蹤、監控與警戒行動。」
美國軍艦每隔幾個月就會航經台灣海峽，這常引發北京憤怒；而包括法國、澳洲、英國和加拿大在內的部分美國盟友，也曾不時通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。