快訊

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

澳洲軍艦通過台灣海峽 中方稱全程警戒

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導

政府消息人士今天表示，一艘澳洲軍艦20日與21日航經台灣海峽。這是美國盟友近期再度航經這條敏感水道；中國官媒對此表示，其軍方對此進行了跟蹤與監視。

消息人士表示，澳洲皇家海軍安扎克級（Anzac-class）巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）20日與21日「例行通過台灣海峽」，這是其「印太地區區域部署」的一環。

消息人士表示：「與外國船隻及飛機的所有互動均安全且專業。」

中國官媒「環球時報」昨晚引述不具名的中國軍方人士報導說：「中國人民解放軍在整個通過過程中進行了全程跟蹤、監控與警戒行動。」

美國軍艦每隔幾個月就會航經台灣海峽，這常引發北京憤怒；而包括法國、澳洲、英國和加拿大在內的部分美國盟友，也曾不時通行。

美國 澳洲 台灣海峽

延伸閱讀

澳海軍軍艦再過航台海 陸官媒稱解放軍全程警戒

海軍禮儀揭秘！站𦨭、赤道祭與向艦艉敬禮 具百年傳統

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

影／派里級掛載魚叉首曝光 海軍逢甲艦首度亮劍

相關新聞

日經揭400中國帳號疑介入眾院選 散布不利高市內容

日本8日舉行眾議院選舉，自民黨取得壓倒性勝利。然而，日本經濟新聞今天揭露，在選舉期間，社群媒體X出現疑似中國系列帳號運作...

「現代戰爭正轉變」 歐洲5國啟動快速量產低成本無人機

歐洲5大軍事強權日前宣布推出一項聯合計畫，將快速研發低成本無人機。隨著無人航空載具在俄烏戰爭中的運用，現代戰爭正在出現轉...

烏、捷克抵制帕運開幕 痛批國際帕委會1決定令人羞愧

捷克帕委會20日表示，因俄羅斯與白俄羅斯運動員獲得冬季帕運的參賽資格，將與烏克蘭共同抵制參與國際帕委會（IPC）舉行的帕...

福特號部署2度延長 衝擊官兵士氣

美國最大航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)自去年6月開始便一直在海上巡弋，10月從地中海移防至加...

「台灣女婿」山口晉重返眾院 談高市早苗助選旋風

被台灣媒體稱為「台灣女婿」的日本眾議員山口晉近日接受訪問時，談及與自民黨總裁高市早苗的因緣，以及他對台日能源、半導體與區...

美股市值高度集中輝達、蘋果 被動ETF已非分散投資

近年美國股市報酬高度集中在少數幾家科技巨擘，輝達、微軟、Alphabet與蘋果四巨頭的市值膨脹到遠勝過市場其他公司，甚至占標普500指數比重的四分之一。對於使用ETF想複製大盤表現的投資人，這其實並非好事？過去50年來，買進被動追蹤整體市場型的ETF，就等於做好了分散投資，如今實際承擔的風險卻可能超出你的認知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。