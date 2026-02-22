日經揭400中國帳號疑介入眾院選 散布不利高市內容

日本8日舉行眾議院選舉，自民黨取得壓倒性勝利。然而，日本經濟新聞今天揭露，在選舉期間，社群媒體X出現疑似中國系列帳號運作的輿論操作行動，約400個帳號集中擴散對首相、自民黨總裁高市早苗的不利內容。

報導指出，分析顯示，雖然此次假訊息擴散規模有限，難以左右選舉結果，但與過往相比，日文貼文的流暢度更高，加上同步運用生成式AI圖片，操作手法明顯升級。

日經調查發現，今年1月中旬、眾院解散消息傳出後，X上陸續出現「高市早苗下台」、「背叛國民的高市早苗」等批判性標籤。有多個帳號在短時間內同步發文，內容格式、貼文節奏、使用者ID命名規律與頭像高度相似，呈現明顯的組織化痕跡。

日經比較相關帳號後發現，這些帳號普遍匿名，重複使用相同標籤，並與其他帳號連動發布相似內容。

其中部分貼文轉換成日文時殘留簡體字，例如國會議員，日文為「国会議員」，發文者卻寫成「国会议員」，或是留有中文語感；甚至有些帳號在發布英文貼文時，竟然把高市早苗的英文名字寫成中文拼音的Gaoshi Zaomiao，破綻十分明顯。

加上部分與親中帳號有連結的帳號，最終鎖定約400個疑似是被用來傳播假訊息的「中國系列」操作帳號。

這些帳號的主要發文內容，集中在世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）與高市早苗之間的關係。

調查顯示，許多貼文引用被稱為「TM特別報告」的文件，該文件被指為統一教會內部彙整，與政治人物接觸狀況的資料。操作方將相關內容製作成多種日文版本，搭配圖片或節錄文字發布，試圖在網路上營造高市與教團關係密切的印象。

「舊統一教會」也是令和新選組與日本共產黨等在野黨，於選戰期間用來批評自民黨政權的重要議題之一。

相關貼文自1月14日起暴增，眾院解散當天的1月20日單日超過600則。從帳號開設時間來看，約76%是在選舉前夕、2025年12月以後才註冊，顯示可能為操作目的而集中註冊。

進一步分析顯示，帳號群存在分工結構，負責發布源頭內容的「發信源帳號」多從中國發文，重複中國官方立場或相關論述。「加速擴散帳號」則會刻意隱匿發文地點，主要負責轉發源頭內容，或是日本「親在野黨」帳號的貼文，彼此互推，以拉高曝光率。

截至2月4日，當中有超過4成相關帳號遭X官方判定異常，而被限制或凍結，但幾乎每天都有新帳號補位。

調查顯示，在這約400個帳號中，約2成刻意避免高頻率發文，而是專門轉發互動率較高的貼文。資安公司Constella Security Japan分析師陶山航指出，這類行為模式比較貼近真人，可能會讓平台演算法更容易把內容推薦給特定族群。

此外，部分帳號在選舉期間大量發布圖片。經美國Hive AI工具判定，其中59張為AI生成圖像，超過7成疑由中國企業的AI模型產生。

圖片主題涵蓋日本生活困苦、過勞、美軍沖繩基地、選舉不公、日本軍國主義回歸等社會議題，並穿插展示中國的軍事與經濟實力。

PwC顧問村上純一指出，生成式AI的普及大幅降低語言門檻，未來資訊操作的關鍵只剩下「何時出手」以及「針對哪些議題出手」。雖然現在的發文品質還遺留太多中文痕跡，品質不算高，但隨著AI進化，將會大量製作出更自然的文章與圖片，升高假訊息分化社會的風險。

調查推估，自大量帳號開始發布假訊息開始，截至眾議院選舉投票日，相關貼文觸及率約200萬次，僅占同期間高市與舊統一教會話題整體流量約1/4000，難以左右選情。專家研判，此次行動更接近對帳號「潛伏化」與AI圖像輔助等新手法的實驗。

網路上的資訊戰正在持續升溫。除了中國的假帳號外，也已經確認有受到俄國政府支持的團體介入美國等多國選舉。日本去年7月的參議院選舉，也有被懷疑介入的案例。

報導指出，日本已於2025年4月施行「資訊流通平台對策法」，但仍須受害者主動申訴，平台才需回應，且無強制刪除義務，被指出實效有限。此外，日本行政機關沒有積極公開已經掌握的假訊息操作現況，使得國民難以提高警覺。

高市先前表示，將參考台灣經驗，強化情報蒐集與分析功能，並規劃推動內閣情報調查室升格為「國家情報局」。學界則呼籲，平時就應建立政府、學界、媒體與民間團體的長期監測與共享機制，以因應AI時代快速擴張的假訊息風險。