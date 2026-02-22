美中戰機黃海罕見對峙 韓防長向駐韓美軍提抗議
軍方消息人士表示，美國空軍近日進行罕見的空中演習時，在黃海上空與中國戰鬥機發生短暫對峙；對此，韓國國防部長本週稍早向駐韓美軍提出抗議。
韓聯社報導，消息人士透露，韓國國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）18日在接獲美中戰機發生對峙的消息後，隨即與韓美聯合司令部兼駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）通話表達不滿。
消息人士補充指出，韓國合同參謀本部議長陳永承（Jin young-sung，音譯）也致電布朗森提出抗議。
美國空軍本月18日進行訓練行動，出動約10架駐韓美軍F-16戰鬥機時，美、中戰機在黃海上空發生罕見的對峙。
據報導，這些F-16戰機當時飛到韓國與中國各自的防空識別區之間空域，導致中國軍方派遣戰機飛到現場，所幸未發生衝突。
韓聯社20日報導，駐韓美軍方面有向韓國軍方通報訓練事項，不過並未說明具體細節，在駐韓美軍單獨訓練的情況下，有時美方不會和韓國共享訓練計畫與目的。不過有分析指出，駐韓美軍大規模在中國防空識別區附近單獨訓練實屬罕見，可能帶有牽制中國的性質。
對此韓國國防部則回應，「無法確認駐韓美軍兵力運用及軍事作戰相關內容，不過駐韓美軍與我軍一直以來都共同維持強大的聯合防衛態勢。」
