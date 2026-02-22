「台灣女婿」山口晉重返眾院 談高市早苗助選旋風

被台灣媒體稱為「台灣女婿」的日本眾議員山口晉近日接受訪問時，談及與自民黨總裁高市早苗的因緣，以及他對台日能源、半導體與區域安全合作的長期構想。

自民黨在眾議院大選獲得壓倒性勝利後的周末，位於埼玉縣的服務處，山口晉接受台灣媒體專訪。埼玉縣距離東京市中心車程約1小時，縣內大多城市被視作東京的衛星城市，周末街上行人依舊不多；很難想像不到1星期前，會因為高市早苗的到來颳起旋風，即使是平日仍吸引大批人潮，塞爆車站周邊。

●高市早苗旋風席捲選區 破3000人集結

本次選戰中，日本首相、自民黨總裁高市早苗親自站台，成為山口晉勝選關鍵轉捩點。

埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。山口晉所屬第10選區，與中道改革聯合的坂本祐之輔展開第3度正面對決。2021年的前前次選舉中，山口晉以些微差距勝出，坂本以比例代表方式復活，前次選舉則由坂本祐之輔取勝。

山口回憶，選前媒體普遍預測情勢嚴峻，但他自己能感受到支持力量逐漸擴大。當確定高市將到訪選區後，年輕族群的支持明顯增加，支持者也迅速團結起來。「大家都說，因為高市要來，絕對不能輸。」

當天，坂戶車站的造勢現場聚集超過3000人，實際可能接近3500至4000人，還有不少人因場地與維安限制無法進入會場。整個車站周邊人山人海，連他自己都感到震撼。

山口指出，這次選戰出現一個極為罕見的現象，過往日本選舉多半是「愈選愈冷」，但這次卻是「愈選愈熱」，高市的人氣隨著選戰推進不斷攀升。

他特別觀察到，20多歲、甚至18歲首次投票的年輕選民，以及大量女性選民，都主動表達支持高市與他的參選，都會區對高市的支持尤其強烈。「很多年輕人直接說，希望高市能和我們一起改變日本。」

●婚禮上的初次相遇：那句「311，謝謝台灣」

山口回憶，他與高市早苗的第一次見面，其實是在自己的婚禮上。當時高市仍任總務大臣，特地前來致詞。前首相安倍晉三當天也出席，只是因為婚禮恰巧與311大地震復興道路通車日撞期，因此稍晚抵達。

他表示，高市在致詞時提到，「311發生時，最早、也是最真心支援日本的，就是台灣，謝謝台灣。」這句話深深打動現場所有賓客，也讓山口的太太與家人至今難忘，從此變成高市的粉絲。

對於因為「台灣女婿」稱號，而在這次眾議院選舉中受到台灣媒體高度關注。山口直言，「真的非常受到矚目，連我自己都嚇了一跳。」雖然這對當事人而言多少會帶來壓力，但他認為這是一種榮耀。

山口表示，「聽說我的畫面在高市總裁之後出現，老實說非常榮幸，非常高興，之後也會繼續加油。」

除了山口晉之外，參議員瀧波宏文也同樣因與台灣的婚姻緣分，被台灣媒體冠上「台灣女婿」稱號，山口晉表示，瀧波是資深國會議員前輩，兩人過去在安全保障等政策議題上曾並肩合作並取得成果，他也希望能儘早回歸國政第一線，再度共同推動相關政策。

談到與台灣太太的相遇，山口說，其實是透過一位長年相識的台灣朋友介紹。當時太太剛從台灣回日本工作，日本朋友不多。

他坦言，「一開始完全沒想到會走向國際婚姻」，太太自己也從沒想過會和日本人結婚，但他逐漸被太太的性格與默默支持所打動，開始強烈感受到「想和她共度一生」。

兩人愛情長跑5年後結婚，山口晉的父親為前眾議員山口泰明，對於太太願意嫁入政治世家，而且還是國際婚姻，「我一直覺得她真的很有勇氣」。

由於太太來自台灣，山口晉對於「台灣有事，就是日本有事」尤其有感觸。他強調，對於前首相安倍晋三曾公開表達的立場，從整個東亞地區和平與穩定來思考，「台灣在地理上離日本非常近，如果台灣萬一發生什麼事，日本一定會受到巨大影響，這是顯而易見的。」

他表示，因此與其說是「台灣有事、日本有事」，不如說這是整個區域安全架構的問題。從守護日本和平的角度來看，也等於是在守護台灣。「這是我非常強烈的決心。」

●地方經濟、能源安全與半導體合作

回顧上次眾議員落選後，1年多來的基層走訪，山口表示，從年輕人到長輩，最共同的焦慮是經濟復甦、物價高漲與收入停滯。他自己出身能源產業，因此特別重視能源與糧食安全。

「日本現在對海外依賴太深，電力若不穩定，生活真的撐不下去。」他強調，核能、安全與電價必須取得平衡。安全未確認的設施他堅決反對，但確認安全後就必須務實重啟。

談到半導體，他表示，如果像台積電這樣的企業能來埼玉縣發展當然最好，但前提條件極多，包括水資源、電力、人材、國際學校與居住環境。他坦言，關東最大瓶頸仍是電力，但台日可以在半導體與供應鏈上深化合作。

山口也回憶自己過去任職東京瓦斯時，曾與台灣方面共同採購天然氣，甚至同船分批卸貨台灣與日本，「能一起做的事情，其實很多」。

●「台灣不該只是風潮，而是長期夥伴」

對於未來規劃，山口透露，若國會預算審議進度允許，希望能在今年春季再次訪台。他強調，台日距離近、產業互補性高，無論在半導體、能源或人才交流，都具備深化合作的現實基礎。

他過去多次訪問台灣，也曾以自民黨青年局成員身分接待台灣訪團，雙方透過長年交流逐漸建立深厚情誼。然而在離開國會的1年3個月期間，相關往來被迫中斷，讓他感到相當遺憾。如今順利復歸國政，他希望積極補回這段空白，未來將更主動推動台日之間的政治、產業與民間交流。

他指出，日本政界向來存在不同路線，有人強調對中關係，有人著重台日合作，這本來就是政治現實，他也尊重不同立場；「台灣現在很熱門，但更希望這不是一時的風潮」，從地緣戰略角度來看，台灣一旦發生變化，日本勢必承受巨大衝擊，因此這不只是台日友好的情感問題，而是整個東亞和平與安全架構的重要一環。