快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

「棒球圈找不到像我的人」 趙士強錯失大聯盟歷經多元人生

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣女婿」山口晉重返眾院 談高市早苗助選旋風

中央社／ 東京22日專電
「台灣女婿」山口晉（前排左）與高市早苗（前排右）。 中央社
「台灣女婿」山口晉（前排左）與高市早苗（前排右）。 中央社

被台灣媒體稱為「台灣女婿」的日本眾議員山口晉近日接受訪問時，談及與自民黨總裁高市早苗的因緣，以及他對台日能源、半導體與區域安全合作的長期構想。

自民黨在眾議院大選獲得壓倒性勝利後的周末，位於埼玉縣的服務處，山口晉接受台灣媒體專訪。埼玉縣距離東京市中心車程約1小時，縣內大多城市被視作東京的衛星城市，周末街上行人依舊不多；很難想像不到1星期前，會因為高市早苗的到來颳起旋風，即使是平日仍吸引大批人潮，塞爆車站周邊。

●高市早苗旋風席捲選區 破3000人集結

本次選戰中，日本首相、自民黨總裁高市早苗親自站台，成為山口晉勝選關鍵轉捩點。

埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。山口晉所屬第10選區，與中道改革聯合的坂本祐之輔展開第3度正面對決。2021年的前前次選舉中，山口晉以些微差距勝出，坂本以比例代表方式復活，前次選舉則由坂本祐之輔取勝。

山口回憶，選前媒體普遍預測情勢嚴峻，但他自己能感受到支持力量逐漸擴大。當確定高市將到訪選區後，年輕族群的支持明顯增加，支持者也迅速團結起來。「大家都說，因為高市要來，絕對不能輸。」

當天，坂戶車站的造勢現場聚集超過3000人，實際可能接近3500至4000人，還有不少人因場地與維安限制無法進入會場。整個車站周邊人山人海，連他自己都感到震撼。

山口指出，這次選戰出現一個極為罕見的現象，過往日本選舉多半是「愈選愈冷」，但這次卻是「愈選愈熱」，高市的人氣隨著選戰推進不斷攀升。

他特別觀察到，20多歲、甚至18歲首次投票的年輕選民，以及大量女性選民，都主動表達支持高市與他的參選，都會區對高市的支持尤其強烈。「很多年輕人直接說，希望高市能和我們一起改變日本。」

●婚禮上的初次相遇：那句「311，謝謝台灣」

山口回憶，他與高市早苗的第一次見面，其實是在自己的婚禮上。當時高市仍任總務大臣，特地前來致詞。前首相安倍晉三當天也出席，只是因為婚禮恰巧與311大地震復興道路通車日撞期，因此稍晚抵達。

他表示，高市在致詞時提到，「311發生時，最早、也是最真心支援日本的，就是台灣，謝謝台灣。」這句話深深打動現場所有賓客，也讓山口的太太與家人至今難忘，從此變成高市的粉絲。

對於因為「台灣女婿」稱號，而在這次眾議院選舉中受到台灣媒體高度關注。山口直言，「真的非常受到矚目，連我自己都嚇了一跳。」雖然這對當事人而言多少會帶來壓力，但他認為這是一種榮耀。

山口表示，「聽說我的畫面在高市總裁之後出現，老實說非常榮幸，非常高興，之後也會繼續加油。」

除了山口晉之外，參議員瀧波宏文也同樣因與台灣的婚姻緣分，被台灣媒體冠上「台灣女婿」稱號，山口晉表示，瀧波是資深國會議員前輩，兩人過去在安全保障等政策議題上曾並肩合作並取得成果，他也希望能儘早回歸國政第一線，再度共同推動相關政策。

談到與台灣太太的相遇，山口說，其實是透過一位長年相識的台灣朋友介紹。當時太太剛從台灣回日本工作，日本朋友不多。

他坦言，「一開始完全沒想到會走向國際婚姻」，太太自己也從沒想過會和日本人結婚，但他逐漸被太太的性格與默默支持所打動，開始強烈感受到「想和她共度一生」。

兩人愛情長跑5年後結婚，山口晉的父親為前眾議員山口泰明，對於太太願意嫁入政治世家，而且還是國際婚姻，「我一直覺得她真的很有勇氣」。

由於太太來自台灣，山口晉對於「台灣有事，就是日本有事」尤其有感觸。他強調，對於前首相安倍晋三曾公開表達的立場，從整個東亞地區和平與穩定來思考，「台灣在地理上離日本非常近，如果台灣萬一發生什麼事，日本一定會受到巨大影響，這是顯而易見的。」

他表示，因此與其說是「台灣有事、日本有事」，不如說這是整個區域安全架構的問題。從守護日本和平的角度來看，也等於是在守護台灣。「這是我非常強烈的決心。」

●地方經濟、能源安全與半導體合作

回顧上次眾議員落選後，1年多來的基層走訪，山口表示，從年輕人到長輩，最共同的焦慮是經濟復甦、物價高漲與收入停滯。他自己出身能源產業，因此特別重視能源與糧食安全。

「日本現在對海外依賴太深，電力若不穩定，生活真的撐不下去。」他強調，核能、安全與電價必須取得平衡。安全未確認的設施他堅決反對，但確認安全後就必須務實重啟。

談到半導體，他表示，如果像台積電這樣的企業能來埼玉縣發展當然最好，但前提條件極多，包括水資源、電力、人材、國際學校與居住環境。他坦言，關東最大瓶頸仍是電力，但台日可以在半導體與供應鏈上深化合作。

山口也回憶自己過去任職東京瓦斯時，曾與台灣方面共同採購天然氣，甚至同船分批卸貨台灣與日本，「能一起做的事情，其實很多」。

●「台灣不該只是風潮，而是長期夥伴」

對於未來規劃，山口透露，若國會預算審議進度允許，希望能在今年春季再次訪台。他強調，台日距離近、產業互補性高，無論在半導體、能源或人才交流，都具備深化合作的現實基礎。

他過去多次訪問台灣，也曾以自民黨青年局成員身分接待台灣訪團，雙方透過長年交流逐漸建立深厚情誼。然而在離開國會的1年3個月期間，相關往來被迫中斷，讓他感到相當遺憾。如今順利復歸國政，他希望積極補回這段空白，未來將更主動推動台日之間的政治、產業與民間交流。

他指出，日本政界向來存在不同路線，有人強調對中關係，有人著重台日合作，這本來就是政治現實，他也尊重不同立場；「台灣現在很熱門，但更希望這不是一時的風潮」，從地緣戰略角度來看，台灣一旦發生變化，日本勢必承受巨大衝擊，因此這不只是台日友好的情感問題，而是整個東亞和平與安全架構的重要一環。

高市早苗 日本 眾議員

延伸閱讀

川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

美貿易夥伴 緊急會商應變

美國關稅新局 卓揆：審慎因應世界變局

高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待長期執政

相關新聞

「台灣女婿」山口晉重返眾院 談高市早苗助選旋風

被台灣媒體稱為「台灣女婿」的日本眾議員山口晉近日接受訪問時，談及與自民黨總裁高市早苗的因緣，以及他對台日能源、半導體與區...

美股市值高度集中輝達、蘋果 被動ETF已非分散投資

近年美國股市報酬高度集中在少數幾家科技巨擘，輝達、微軟、Alphabet與蘋果四巨頭的市值膨脹到遠勝過市場其他公司，甚至占標普500指數比重的四分之一。對於使用ETF想複製大盤表現的投資人，這其實並非好事？過去50年來，買進被動追蹤整體市場型的ETF，就等於做好了分散投資，如今實際承擔的風險卻可能超出你的認知。

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

（德國之聲中文網）伊朗外長周五（2月20日）表示，在本周與美國舉行核問題會談後，伊朗預計將在數日內准備好一份反提案草案；與此同時，川普稱，正在考慮對伊朗實施有限軍事打擊。 兩名美國官員向路透社透

川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國政府建立了一個門戶網站，允許歐洲用戶訪問受到管控的內容，包括被視為仇恨言論及與恐怖主義相關內容。 該網站聲稱主張互聯網自由，反制政府"審查"，首頁上的口號是"

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。