烏克蘭利維夫市區爆炸1死15傷 地方當局：恐怖主義行為

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）凌晨發生爆炸，造成一名女警喪命、至少15人受傷，地方當局說這是一起「恐怖主義行為」。

法新社報導，利維夫地區檢察官辦公室稱，警方在凌晨零時30分左右接獲通報說，市中心一家商店遭人闖入，不久後便發生爆炸。

警方接獲報案說，市中心有一家商店發生入室盜竊案，巡邏警隊趕抵現場不久後，發生了第一起爆炸，當另一批警力抵達現場時，又發生第2起爆炸。

官員表示，一名23歲女警喪生，還有一輛巡邏車和一輛民用車輛受損。

利維夫市市長薩多維（Andriy Sadovyy）在臉書發文說：「這絕對是一起恐怖行徑。目前有15人正在接受治療，其中有些人傷勢非常嚴重。」

靠近波蘭邊界的利維夫遠離戰事前線，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，雖遭遇過零星攻擊與安全事件，但市中心發生致命爆炸仍屬罕見。

