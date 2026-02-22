自殺式攻擊增 巴基斯坦襲邊境7處武裝分子藏身處

伊斯蘭馬巴德政府今天表示，已對巴基斯坦與阿富汗邊境地區的7處地點發動空襲，目標是阿富汗境內的武裝團體，巴方指控這些團體涉及近期的自殺式攻擊。

法新社報導，巴基斯坦資訊暨廣播部（Ministry of Information and Broadcasting）在聲明中指出，由於自上週齋戒月開始以來發生了3起襲擊事件，巴基斯坦「針對邊境地區屬於巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）與其附屬組織的7處恐怖分子營地與藏身處，根據情報發動選擇性打擊」。

資訊部長塔拉（Attaullah Tarar）在社群平台X上發表聲明說，巴基斯坦也鎖定伊斯蘭國（Islamic State）的附屬組織，但沒有提到攻擊發動地點，也沒有提供更多細節。

巴基斯坦資訊暨廣播部表示，這些行動是為了回應兩週前伊斯蘭瑪巴德一座什葉派清真寺的自殺式爆炸案，以及巴基斯坦西北部最近發生的其他自殺式爆炸攻擊。

伊斯蘭國已招認犯下清真寺爆炸案，這起攻擊造成至少31人喪命、160多人受傷，為自2008年萬豪酒店（Marriott）爆炸案以來，伊斯蘭馬巴德死傷最慘重的襲擊事件。

巴基斯坦指控阿富汗塔利班當局容許阿富汗領土被用來窩藏武裝分子，近幾個月來邊境地區發生致命衝突，也導致兩國關係急遽惡化。