委內瑞拉新特赦法上路 已逾1500政治犯申請

中央社／ 卡拉卡斯21日綜合外電報導

委內瑞拉特赦法生效兩天後，國會領袖今天表示，已有1500多名政治犯提出申請。

國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在記者會上表示：「共有1557起案件正在處理，數百名被剝奪自由的人已根據特赦法獲釋。」

根據該法律，特赦並非自動生效：申請人必須向負責審理其案件的法院提出請求。

荷黑．羅德里格斯對法新社表示，僅今天一天，就有80名囚犯從首都卡拉卡斯的拘留所獲釋。

負責監督特赦進程的議員阿雷亞薩（Jorge Arreaza）昨天宣布，檢察官已要求法院釋放379名囚犯。

這項立法是由委內瑞拉臨時總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）推動，她是荷黑．羅德里格斯的妹妹

國民議會19日一致通過這項具有里程碑意義的特赦法，德爾希．羅德里格斯讚揚其通過，稱這是邁向「更民主、更公平、更自由委內瑞拉」的一步。

但反對派人士批評說，新法似乎包含了排除條款。

該法明定，對於「促進」或「協助…外國勢力針對委內瑞拉主權採取武裝或武力行動」而被起訴的人，不適用特赦。

