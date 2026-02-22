委內瑞拉新特赦法上路 已逾1500政治犯申請
委內瑞拉新特赦法生效兩天後，國會領袖今天表示，已有1500多名政治犯提出申請。
國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在記者會上表示：「共有1557起案件正在處理，數百名被剝奪自由的人已根據特赦法獲釋。」
根據該法律，特赦並非自動生效：申請人必須向負責審理其案件的法院提出請求。
荷黑．羅德里格斯對法新社表示，僅今天一天，就有80名囚犯從首都卡拉卡斯的拘留所獲釋。
負責監督特赦進程的議員阿雷亞薩（Jorge Arreaza）昨天宣布，檢察官已要求法院釋放379名囚犯。
這項立法是由委內瑞拉臨時總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）推動，她是荷黑．羅德里格斯的妹妹。
國民議會19日一致通過這項具有里程碑意義的特赦法，德爾希．羅德里格斯讚揚其通過，稱這是邁向「更民主、更公平、更自由委內瑞拉」的一步。
但反對派人士批評說，新法似乎包含了排除條款。
該法明定，對於「促進」或「協助…外國勢力針對委內瑞拉主權採取武裝或武力行動」而被起訴的人，不適用特赦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。