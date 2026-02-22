俄烏戰爭將滿4周年 2000人巴黎街頭聲援烏克蘭

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿4周年，警方表示，約2000人今天在法國巴黎上街遊行，表達對烏克蘭的支持。

法新社報導，示威群眾在巴黎街頭高喊「我們支持烏克蘭對抗正在摧毀它的（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）」，以及「遭凍結的俄羅斯資產必須被沒收，它們屬於烏克蘭」。

法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）告訴記者，自俄軍於2022年2月24日發動全面入侵以來，「公共輿論對烏克蘭的支持始終強勁，從未動搖」。

數年前移居法國的烏克蘭人克里沃舍亞（IrinaKryvosheia）說，她「由衷感謝」到場聲援烏克蘭的民眾。

克里沃舍亞說，這場集會「提醒世人，過去4年發生的一切並不正常，也不正確」。

克里沃舍亞透露，她每天都與住在基輔的父母保持聯繫。他們告訴她，在俄軍對基輔進行密集轟炸後，有連續好幾天沒有暖氣、電力與自來水可用。

自今年初以來，人道組織「烏克蘭醫療援助委員會」（Comite d'Aide Medicale Ukraine）已向烏克蘭運送約40台發電機，以支援當地基礎設施。

俄羅斯揮軍烏克蘭引發二戰以來歐洲最血腥、最具破壞性的衝突，震撼國際社會。

這場戰爭已在兩國造成數以萬計平民和數十萬軍人喪生，數百萬難民逃離家園，大片地區在戰火中滿目瘡痍。

俄羅斯目前控制烏克蘭近20%領土，並猛轟烏國能源設施，導致嚴重能源危機持續延燒。

烏克蘭 俄羅斯 法國 普亭

美股市值高度集中輝達、蘋果 被動ETF已非分散投資

近年美國股市報酬高度集中在少數幾家科技巨擘，輝達、微軟、Alphabet與蘋果四巨頭的市值膨脹到遠勝過市場其他公司，甚至占標普500指數比重的四分之一。對於使用ETF想複製大盤表現的投資人，這其實並非好事？過去50年來，買進被動追蹤整體市場型的ETF，就等於做好了分散投資，如今實際承擔的風險卻可能超出你的認知。

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

（德國之聲中文網）伊朗外長周五（2月20日）表示，在本周與美國舉行核問題會談後，伊朗預計將在數日內准備好一份反提案草案；與此同時，川普稱，正在考慮對伊朗實施有限軍事打擊。 兩名美國官員向路透社透

川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國政府建立了一個門戶網站，允許歐洲用戶訪問受到管控的內容，包括被視為仇恨言論及與恐怖主義相關內容。 該網站聲稱主張互聯網自由，反制政府"審查"，首頁上的口號是"

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

