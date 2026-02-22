日媒：日本擬修訂防空體制 因應無人機威脅
日本共同社21日引述數名消息人士披露，日本政府計劃今年修訂安全保障相關3文件，其中正在評估增列強化防空網的內容，以因應無人機大量來襲的可能狀況。
具體為預想使用防空飛彈與高功率的雷射擊落無人機，還有運用高功率的微波照射無人機並使之癱瘓。
報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭時，投入大量無人機作戰已成為主流的戰鬥方式，日本也將加快腳步建立發生緊急事態的迎擊體制。
目前，日本若要迎擊無人機，想定是使用能擊落飛機與巡弋飛彈的國產飛彈「03式地對空飛彈」。有日本首相官邸的人士透露，不過若有大量自殺式無人機來襲的話，「就難以充分因應」。
關於使用高價飛彈因應便宜的無人機，有曾任日本防衛大臣（相當於國防部長）的人透露，「這在成本上並不相稱」。
報導指出，從維持戰鬥能力的觀點來看，日本政府將研議包含引進新型防空飛彈與高功率雷射在內的攔截體制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。