日媒：日本擬修訂防空體制 因應無人機威脅

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本共同社21日引述數名消息人士披露，日本政府計劃今年修訂安全保障相關3文件，其中正在評估增列強化防空網的內容，以因應無人機大量來襲的可能狀況。

具體為預想使用防空飛彈與高功率的雷射擊落無人機，還有運用高功率的微波照射無人機並使之癱瘓。

報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭時，投入大量無人機作戰已成為主流的戰鬥方式，日本也將加快腳步建立發生緊急事態的迎擊體制。

目前，日本若要迎擊無人機，想定是使用能擊落飛機與巡弋飛彈的國產飛彈「03式地對空飛彈」。有日本首相官邸的人士透露，不過若有大量自殺式無人機來襲的話，「就難以充分因應」。

關於使用高價飛彈因應便宜的無人機，有曾任日本防衛大臣（相當於國防部長）的人透露，「這在成本上並不相稱」。

報導指出，從維持戰鬥能力的觀點來看，日本政府將研議包含引進新型防空飛彈與高功率雷射在內的攔截體制。

