美媒：加拿大槍擊案嫌犯曾與ChatGPT大量討論暴力

中央社／ 舊金山21日專電

加拿大不久前發生史上第2大校園槍擊案，華爾街日報今天獨家報導，嫌犯魯特賽拉爾去年在與ChatGPT對話過程中，曾連續多日描述槍枝暴力情境，OpenAI曾考慮示警執法機關，但最終決定不聯絡當局。

隨著人工智慧（AI）普及，越來越多人向聊天機器人傾訴最私密的想法。這起事件再度凸顯一個矛盾：研發聊天機器人的公司如何在使用者隱私和公共安全間取得平衡。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，加拿大10日發生大規模槍擊案，造成含槍手在內共9人死亡、27人受傷，槍手為18歲女性魯特賽拉爾（Jesse Van Rootselaar），她在警方趕到時已自殺身亡；而她犯案前數個月，曾與ChatGPT談及暴力內容。

OpenAI表示，曾考慮就她與聊天機器人ChatGPT互動的情況向執法機關示警。

知情人士指出，魯特賽拉爾去年6月連續多日描述了涉及槍枝暴力的情境內容。

她在ChatGPT輸入的文字對話被自動審查系統標記，令OpenAI人員不安，10多名員工曾就是否要採取行動進行討論，部分員工將她的話語解讀為一種暴力的徵兆，並請示主管向加拿大執法機關通報她的行徑。最終，OpenAI的高層決定不聯絡當局。

OpenAI一名發言人表示，公司決定封鎖他的帳號，但認定她的行為還沒達到需要通報執法機關的門檻。在槍擊事件發生後，公司已主動聯繫加拿大皇家騎警（RCMP）。

根據規定，判斷標準是其行為必須構成對他人產生可信且迫在眉睫的人身傷害風險。

報導並指出，其他數位足跡也透露端倪，除與ChatGPT就暴力內容對話，魯特賽拉爾也在線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）上製作一款模擬大規模槍擊的電玩遊戲，並在社群媒體上，分享她對性別轉換過程的憂慮，以及她對動漫與非法藥物的興趣。

OpenAI表示，公司會訓練其模型以阻擋使用者對現實世界造成傷害，並將使用者表達傷害意圖的對話轉交由人工審查員處理；在評估是否介入時，會在暴力風險、隱私考量，以及非必要涉及警方是否對個人與家庭造成困擾進行權衡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

相關新聞

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

（德國之聲中文網）伊朗外長周五（2月20日）表示，在本周與美國舉行核問題會談後，伊朗預計將在數日內准備好一份反提案草案；與此同時，川普稱，正在考慮對伊朗實施有限軍事打擊。 兩名美國官員向路透社透

川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國政府建立了一個門戶網站，允許歐洲用戶訪問受到管控的內容，包括被視為仇恨言論及與恐怖主義相關內容。 該網站聲稱主張互聯網自由，反制政府"審查"，首頁上的口號是"

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

高市示警中國脅迫 將修安保3文件允鬆綁軍事出口限制、強化關鍵供應鏈 學者：美中關係將牽動日中局勢

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

