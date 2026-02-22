日本知名裸男祭出意外 數人受傷送醫3人失去意識

日本一間寺廟昨晚舉辦年度裸祭期間，多名參加的男性受傷，其中3人送醫時失去意識。身穿形似丁字褲的兜襠布男子，在祭典期間會聚集起來，並爭奪被認為能招來福氣的木棒。

日本放送協會（NHK）報導，警消表示，岡山市東區的西大寺觀音院昨晚10時左右通報，「參加祭典的人受傷」，有數名男子受傷送醫治療，其中有3人在送醫時已失去意識。

這項祭典屬於傳統活動，其中一個環節是穿著兜襠布的男子激烈爭奪被認為能招來福氣的「寶木」。

主辦單位表示，約有1萬人參加昨天的祭典，出現傷者的時機可能在晚間10時寺院正殿關閉照明，並朝聚集的參加者投擲「寶木」之後沒多久。

警方正在詳細調查當時的狀況。

根據西大寺及當地觀光聯盟官網介紹，「西大寺會陽」又被稱為裸祭，已被列為日本國家重要無形民俗文化財，據稱這個活動始於500多年前，每年約有1萬人參加。