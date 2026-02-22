快訊

今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發

社群瘋傳YouTuber老高逃稅遭拘留、追繳18億罰款？網揪3疑點批造謠

日本知名裸男祭出意外 數人受傷送醫3人失去意識

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本一間寺廟昨晚舉辦年度裸祭期間，多名參加的男性受傷，其中3人送醫時失去意識。身穿形似丁字褲的兜襠布男子，在祭典期間會聚集起來，並爭奪被認為能招來福氣的木棒。

日本放送協會（NHK）報導，警消表示，岡山市東區的西大寺觀音院昨晚10時左右通報，「參加祭典的人受傷」，有數名男子受傷送醫治療，其中有3人在送醫時已失去意識。

這項祭典屬於傳統活動，其中一個環節是穿著兜襠布的男子激烈爭奪被認為能招來福氣的「寶木」。

主辦單位表示，約有1萬人參加昨天的祭典，出現傷者的時機可能在晚間10時寺院正殿關閉照明，並朝聚集的參加者投擲「寶木」之後沒多久。

警方正在詳細調查當時的狀況。

根據西大寺及當地觀光聯盟官網介紹，「西大寺會陽」又被稱為裸祭，已被列為日本國家重要無形民俗文化財，據稱這個活動始於500多年前，每年約有1萬人參加。

日本 意識 岡山

延伸閱讀

日本新潟深度玩法　走進世界級工藝聖地「燕三條」

美貿易夥伴 緊急會商應變

樸仔媽化身睡魔…青森職人跨海操刀 台灣燈會掀台日宗教藝術對話

日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

相關新聞

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

（德國之聲中文網）伊朗外長周五（2月20日）表示，在本周與美國舉行核問題會談後，伊朗預計將在數日內准備好一份反提案草案；與此同時，川普稱，正在考慮對伊朗實施有限軍事打擊。 兩名美國官員向路透社透

川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國政府建立了一個門戶網站，允許歐洲用戶訪問受到管控的內容，包括被視為仇恨言論及與恐怖主義相關內容。 該網站聲稱主張互聯網自由，反制政府"審查"，首頁上的口號是"

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

高市示警中國脅迫 將修安保3文件允鬆綁軍事出口限制、強化關鍵供應鏈 學者：美中關係將牽動日中局勢

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。