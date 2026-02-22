匈牙利擋歐盟援烏900億歐元貸款 供油未恢復前不放行

中央社／ 布達佩斯21日綜合外電報導

匈牙利外交部長西亞爾托表示，匈牙利將阻擋歐洲聯盟向烏克蘭發放預計900億歐元貸款的計畫，直到俄羅斯透過「友誼」（Druzhba）輸油管的石油供應恢復為止。

由於烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機攻擊友誼輸油管導致管線受損，自1月27日以來，俄國經由這條輸油管向匈牙利與斯洛伐克運送的石油已中斷。該管線負責將俄羅斯原油經由烏克蘭領土輸送至中歐地區。

匈牙利與斯洛伐克均指控烏克蘭蓄意延遲供應，但未提出具體證據。本週，這兩國因自身石油供應中斷，也都停止向烏克蘭出口柴油。歐盟採行禁止從俄羅斯進口原油的政策，不過匈牙利和斯洛伐克都獲得暫時豁免權。

美聯社報導，西亞爾托（Péter Szijjártó）昨天晚上在社群媒體發布影片，指責烏克蘭藉由未恢復石油運輸「勒索」匈牙利。他表示，匈牙利政府將阻擋歐盟去年12月核准、為協助基輔當局因應未來兩年軍事與經濟需求的巨額無息貸款。

自俄國2022年2月24日對烏克蘭發動戰爭以來，歐洲幾乎所有國家都大幅減少或停止進口俄羅斯能源。但匈牙利與斯洛伐克這兩個歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，仍持續甚至增加俄羅斯石油及天然氣供應。

歐盟27個會員國中，並非所有國家都同意參與對基輔的900億歐元貸款方案。匈牙利、斯洛伐克和捷克3國反對該計畫，選擇不加入該筆貸款的擔保機制，但之前曾達成不阻撓貸款的協議，且獲承諾不會受到任何財務衝擊。

匈牙利 烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

回應美國關稅 梅爾茨：歐盟將協商統一立場

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

Grok疑生成性深偽圖 歐盟監管機構正式調查

盧比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防

相關新聞

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

（德國之聲中文網）伊朗外長周五（2月20日）表示，在本周與美國舉行核問題會談後，伊朗預計將在數日內准備好一份反提案草案；與此同時，川普稱，正在考慮對伊朗實施有限軍事打擊。 兩名美國官員向路透社透

川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國政府建立了一個門戶網站，允許歐洲用戶訪問受到管控的內容，包括被視為仇恨言論及與恐怖主義相關內容。 該網站聲稱主張互聯網自由，反制政府"審查"，首頁上的口號是"

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

高市示警中國脅迫 將修安保3文件允鬆綁軍事出口限制、強化關鍵供應鏈 學者：美中關係將牽動日中局勢

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。