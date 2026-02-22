川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國政府建立了一個門戶網站，允許歐洲用戶訪問受到管控的內容，包括被視為仇恨言論及與恐怖主義相關內容。

該網站聲稱主張互聯網自由，反制政府"審查"，首頁上的口號是"信息就是力量。奪回你言論自由的人權。做好准備。"但是它並非針對中國和伊朗式的互聯網封鎖或大規模內容限制，而是要“奪回”歐洲根據歐盟《數字服務法》或英國《網絡安全法》中的相關規定進行的限制。

這個即將開張的網站名為"freedom.gov"，由美國國務院開發，但域名似乎由網絡安全和基礎設施安全局（CISA）管理。CISA隸屬於國土安全部（DHS），後者也是美國移民海關執法局（ICE）的主管機構。

重建"互聯網自由"項目，放過中俄伊？

此前，川普政府已大幅削減國務院一個名為"互聯網自由"的項目。該項目為全球各地的草根團體提供資金，幫助他們開發規避審查的技術。過去十年間，該項目向緬甸、伊朗、古巴、委內瑞拉等地的數字權利專家提供了逾5億美元資助。這些專家開發的工具，幫助當地民眾接入全球互聯網。伊朗近期互聯網關閉期間，正是借助這些工具，照片和視頻得以流傳出去；全球各地的記者和活動人士也大量使用這些工具。

據消息人士透露，新的網站似乎是將"互聯網自由"項目重新定向並政治化的一種嘗試，把方向從中國、俄羅斯和伊朗轉向了美國的盟友歐洲。

"互聯網自由"項目資助的工具均為開源且保護隱私的技術——其代碼不會將用戶暴露於監控之下。這些工具並非由美國企業開發，而是由全球各地熟悉本地審查制度的技術人員打造。而新的項目並不承諾保護隱私，而是將用戶引流至一個由美國政府機構掌控的不透明中央系統。

讓歐洲網民訪問仇恨言論和色情內容？

前美國官員、虛假信息專家尼娜·揚科維奇（Nina Jankowicz）說："川普政府聲稱要繞過內容禁令，而他們將幫助歐洲用戶訪問的，本質上就是仇恨言論、色情內容和兒童性虐待材料。"

揚科維奇還表示，該網站由CISA管理一事頗為奇怪。CISA在川普執政前的職責，本是維護美國境內選舉基礎設施安全以及打擊境外虛假信息。她說："這個網站本身就是一個宣傳工具。"CISA"過去的職責，是確保各州州務卿擁有打擊境外虛假信息所需的工具。而現在我們卻聲稱，歐洲盟友對美國人構成的威脅，不知何故竟比俄羅斯、中國帶來的國家安全威脅還要大。"

與此同時，川普政府和美國科技公司與歐盟之間的摩擦持續升級。歐盟正致力於監管大型科技公司，雙方爭端不斷。歐盟委員會已就X平台傳播色情深度偽造內容展開調查；本月早些時候，歐盟還威脅要就Meta明顯違反反壟斷規定的行為采取行動。去年12月，川普政府還禁止五名歐洲人入境美國，其中包括前歐盟委員蒂埃裡·布雷東（Thierry Breton），理由是他們參與了規範有關仇恨言論和虛假信息的工作。

（路透社、衛報）

