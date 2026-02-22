川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

（德國之聲中文網）伊朗外長周五（2月20日）表示，在本周與美國舉行核問題會談後，伊朗預計將在數日內准備好一份反提案草案；與此同時，川普稱，正在考慮對伊朗實施有限軍事打擊。

兩名美國官員向路透社透露，美方針對伊朗的軍事規劃已進入較為成熟的階段，選項包括在攻擊行動中鎖定特定個人，甚至在川普令下，尋求推動德黑蘭政權更迭。

川普周四向德黑蘭設定了一個為期10至15天的最後期限，要求就長期存在的核爭端達成協議，否則將面臨“非常糟糕的後果”。這一表態發生在美國持續向中東地區增兵之際，引發了外界對更大規模戰爭的擔憂。

伊朗外長稱核協議反提案草案將准備就緒

周五，當被問及是否正在考慮通過有限軍事打擊迫使伊朗達成協議時，川普在白宮對記者表示：“我想我可以說，我正在考慮。”稍後川普補充稱：“他們最好談判達成一項公平的協議。”

伊朗外長阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araqchi）表示，在本周於日內瓦舉行的間接會談中，他與川普中東問題特使史蒂夫·威特科夫及川普的女婿賈裡德·庫什納進行了接觸，雙方已就主要“指導原則”達成共識，但這並不意味著協議即將達成。

阿拉格齊在接受美國有線電視新聞網MS NOW采訪時表示，他已准備好一份反提案草案，預計將在未來兩至三天內提交伊朗高層審議，約一周左右可能再次舉行美伊會談。並補充說，任何軍事行動都將使達成協議的努力更加復雜。

伊朗暴力鎮壓抗議 川普威脅軍事打擊

在美國與以色列於去年6月轟炸伊朗核設施及部分軍事目標後，川普今年1月再次威脅對伊朗發動打擊。當時，伊朗政府正以致命武力鎮壓國內範圍廣泛的抗議活動。

談及鎮壓問題時，川普周五表示，應當區分伊朗人民與該國領導層。他聲稱，在較短的時間內“有3.2萬人被殺害”，這一數字當時無法立即得到獨立核實。

“這是一個非常、非常、非常悲慘的局勢，”川普稱，正是他威脅對伊朗實施軍事打擊，才迫使伊朗領導層在兩周前放棄了大規模絞刑計劃。

他說：“他們原本計劃處決837人。我明確告訴他們，如果你們處死哪怕一個人，就會立刻遭到打擊。”

總部位於美國的人權組織HRANA（伊朗人權活動者通訊社）記錄顯示，已核實的死亡人數為7114人，另有11700起仍在核查之中。

在川普就死亡人數發表言論數小時後，阿拉格齊表示，伊朗政府已公布一份“完整名單”，列出在動亂中死亡的3117人。

“如果有人質疑我們數據的准確性，請拿出證據來，”他在社交媒體平台X上發文稱。

伊朗外長稱協議可能“在很短時間內”達成

阿拉格齊未明確說明何時將反提案提交給威特科夫和庫什納，但表示他相信外交協議可能“在非常短的時間內”達成。

聯合國發言人斯特凡·杜加裡克（Stephane Dujarric）重申了對地區緊張言辭升級和軍事活動增加的擔憂。

“我們敦促美國和伊朗伊斯蘭共和國繼續通過外交途徑解決分歧，” 杜加裡克在聯合國例行新聞發布會上表示。

阿拉格齊還向MS NOW表示，在日內瓦會談期間，美國並未要求伊朗不進行任何鈾濃縮（“零濃縮”） ，而伊朗方面也未提出暫停鈾濃縮。

他說：“我們目前討論的，是如何確保伊朗的核計劃，包括鈾濃縮，是和平的，並且永遠保持和平性質。”

他補充稱，將通過技術和政治層面“建立信任措施”以確保該計劃保持和平，以換取對伊朗制裁的解除，但未透露具體細節。

在被問及阿拉格齊的上述表態時，白宮回應稱：“總統已明確表示，伊朗不能擁有核武器，也不能具備制造核武器的能力，並且不得進行鈾濃縮。”

美國增加在中東軍事存在 伊朗警告

據報道，美國正在向中東地區派遣數十年來規模最大的海軍與空中力量。今年1月已將“亞伯拉罕·林肯”號航空母艦及三艘導彈驅逐艦部署至中東。世界上最大的航空母艦——“傑拉爾德·R·福特”號上周開始向該地區移動。據美聯社報道，這將使美國海軍在該地區的艦艇總數增至14艘。伊朗則警告稱，若遭軍事侵略將把該地區內“敵對勢力”的基地、設施和資產視為合法打擊目標。

