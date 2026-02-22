美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

一位川普顧問說，美國國防部對各種情況均有方案，其中之一是斬首哈米尼父子和伊朗神權統治集團的所有教士；「但總統會選擇什麼沒人知道，我想他自己也不清楚」。消息人士指稱，幾周前有人向川普提出斬首哈米尼父子的方案。

美國高官則指稱，川普政府準備考慮同意伊朗可進行「象徵性」鈾濃縮的方案，但前提是該方案將不會為伊朗日後製造核武留下任何可能性，以免淪為美國的隱患。

紐約時報廿日引述美國官員報導，已有數百名美軍官兵從卡達烏代德空軍基地撤離；美國海軍第五艦隊在巴林境內的多座基地，也已展開人員撤離。美軍目前仍有駐伊拉克、敘利亞、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦及阿聯的基地。

土耳其官媒「安納杜魯新聞社」報導，美方此舉被解讀為一項預防性措施，在美國可能即將攻伊的緊張情勢下，各界咸預料伊方將藉由報復區域內的美軍部隊作為反擊。

美國智庫卡托研究所研究員凱瑟琳．湯普森表示，美方此舉看來像在替一場更持久的衝突做準備，五角大廈似乎預見伊朗的反應可能對區域內美軍基地造成重大風險。