聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
伊朗最高領袖哈米尼。 （美聯社）
伊朗最高領袖哈米尼。 （美聯社）

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

一位川普顧問說，美國國防部對各種情況均有方案，其中之一是斬首哈米尼父子和伊朗神權統治集團的所有教士；「但總統會選擇什麼沒人知道，我想他自己也不清楚」。消息人士指稱，幾周前有人向川普提出斬首哈米尼父子的方案。

美國高官則指稱，川普政府準備考慮同意伊朗可進行「象徵性」鈾濃縮的方案，但前提是該方案將不會為伊朗日後製造核武留下任何可能性，以免淪為美國的隱患。

紐約時報廿日引述美國官員報導，已有數百名美軍官兵從卡達烏代德空軍基地撤離；美國海軍第五艦隊在巴林境內的多座基地，也已展開人員撤離。美軍目前仍有駐伊拉克、敘利亞、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦及阿聯的基地。

土耳其官媒「安納杜魯新聞社」報導，美方此舉被解讀為一項預防性措施，在美國可能即將攻伊的緊張情勢下，各界咸預料伊方將藉由報復區域內的美軍部隊作為反擊。

美國智庫卡托研究所研究員凱瑟琳．湯普森表示，美方此舉看來像在替一場更持久的衝突做準備，五角大廈似乎預見伊朗的反應可能對區域內美軍基地造成重大風險。

延伸閱讀

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

相關新聞

拉攏中國 德總理訪陸「防衛」美關稅

德國政府於當地時間二十日，宣布總理梅爾茨敲定於本月二十四至二十六日展開任內首次中國行，期間將出席德中經濟顧問委員會會議，...

新聞分析／輪番訪華 盟友對美不信任票

德國總理梅爾茨將於本周訪問中國大陸，他也是本輪西方主要國家與美國傳統盟友訪中行的最後一塊拼圖。這些西方國家政要忍受川普辱...

美媒：美擬「斬首」哈米尼父子

美國Axios新聞網廿日報導，五角大廈已向總統川普提供打擊伊朗的多種選項，包括「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴。

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

高市示警中國脅迫 將修安保3文件允鬆綁軍事出口限制、強化關鍵供應鏈 學者：美中關係將牽動日中局勢

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。