拉攏中國 德總理訪陸「防衛」美關稅

德國政府於當地時間二十日，宣布總理梅爾茨敲定於本月二十四至二十六日展開任內首次中國行，期間將出席德中經濟顧問委員會會議，將與大陸國家主席習近平、總理李強見面，重點討論雙邊關係、經濟問題和安全政策。

據德國政府新聞發言人希勒介紹，梅爾茨將於上前述時間對大陸進行正式訪問，行程包括北京與杭州。希勒說，梅爾茨計畫就安全、地緣政治、貿易及人權等議題和中方展開討論，俄烏衝突也可能成為內容之一。

梅爾茨將是今年來，繼愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波及英國首相施凱爾後，第五位訪華的西方領導人，時間點在美國總統川普訪華前。

綜合德國之聲、路透報導，梅爾茨此行將率約三十人的大規模企業代表團隨行，是近年來最大，前任德國總理蕭茲兩次訪華都只有十二間企業代表隨行。

梅爾茨在北京期間，將與李強共同出席德中經濟顧問委員會會議，並與習近平會晤、共進晚餐，訪問北京故宮和德國汽車公司奔馳；在杭州，梅爾茨將參訪春晚大熱的大陸機器人企業宇樹科技等新興產業，及在當地的德國企業如西門子能源等。

這是梅爾茨去年五月上任後首次訪陸，他剛於日前的基督教民主聯盟聯邦黨代會上，以超過九成得票率連任黨主席。適逢春節，梅爾茨剛於當地時間十七日在社交媒體發文祝賀，說願馬年為德中關係帶來力量和新的動力，期待不久後訪華。

在川普高舉關稅手段下，梅爾茨日前還表示，訪問北京期間，將尋求與中國建立「戰略夥伴關係」，並稱歐洲有能力對關稅問題「自我防衛」。

去年底德國外長瓦德富爾曾訪陸，被視為幫兩國高層交往鋪路，在春節前於德國舉行的慕尼黑安全會議上，梅爾茨也會見大陸外長王毅。王毅當時說，中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇；梅爾茨說，德國倡導自由貿易，期待和中方密切高層交往。

對於梅爾茨此訪，路透報導提及，由於銷量承壓，寶馬等德國汽車製造商近期紛紛發佈盈利預警，自二○二二年以來，德國對華汽車出口量已暴跌三分之二。

德國智庫墨卡托中國研究中心主任胡謐空說，德國政府如今對華採取一種「相當精明的務實主義」，在安全問題上對中國採取強硬立場，同時希望能與經濟議題分開來處理。