快訊

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪輸家

前線17公里的拳館 烏東少年在戰火鍛鍊韌性

中央社／ 斯拉維揚斯克21日專電

距離前線17公里的斯拉維揚斯克市，零下13度的傍晚，市中心一棟大廈高層卻霧氣蒸騰。年輕男女穿著短袖短褲，赤腳站在拳館地板上出拳、對打。一個半小時的訓練裡，汗水與呼吸聲交織，成為戰火陰影下短暫的喘息之地。

拳聲在牆壁間迴盪，17歲的克里斯蒂娜（Khrystyna） 身處一群男學員之中，戴著粉紅色拳套的她絲毫不退讓。克里斯蒂娜過去是舞者，戰爭爆發後，因安全考量開始接觸泰拳，逐漸愛上這項運動帶來的體能挑戰與紀律要求，也在團體訓練中找到歸屬感，她形容拳館「就像一個大家庭，大家彼此溝通、互相協助」。

斯拉維揚斯克戰前人口約11萬，如今距離前線僅約18公里，對外鐵路運輸停擺。烏克蘭媒體估計，至少半數居民已離開。克里斯蒂娜表示，日常生活尚未出現劇烈變化，市內仍有零星休閒活動，其他拳館、體育館及藝術中心仍有營業。她說，許多人已習慣在恐懼中生活，「大家仍然要吃飯、工作、過日子」。

多人對打時，身兼拳館創辦人及教練的尤科夫（Oleksii Yukov）在旁耐心指導，不時糾正動作，學員中亦有不少年輕人。13歲的馬克西姆（Maxim）說，戰爭對他最大的影響是學校改為線上課程，許多朋友相繼離開城市，甚至移居海外，「我有朋友在波蘭，也有在英國，留下來的只剩兩個」。他慶幸在拳館找到願意指導他的老師與同齡夥伴。

11歲的納扎爾（Nazar）已在拳館訓練3年，儘管身邊不少人離開，他仍不想搬走，「因為這裡是家，所有重要的事情都在這裡發生」。

40歲的尤科夫表示，他於2007年開始接觸泰拳，起初只是與朋友一起訓練，隨著口碑擴散，愈來愈多人帶著家人前來學習，最終成立拳館。他指出，武術不僅有助健康，更能培養紀律與自我保護能力，因此在烏克蘭逐漸普及，成為重要運動之一。

烏克蘭過去亦培育多名重量級拳手，包括拳擊名將烏希克（Oleksandr Usyk），於2024年重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國拳手福瑞（Tyson Fury），成功衛冕多項世界拳王頭銜；基輔市長、前世界重量級拳王克里契科（Wladimir Klitschko）亦為代表人物。

尤科夫說，俄羅斯於2022年全面入侵後，拳館過去頻繁參與國內外賽事的狀況不再，課程時間變得不穩定，正常情況下一週約開設一至三堂課。

他強調，在前線城市生活對兒童尤其艱難，拳館希望協助孩子在身體與心理上成長，「至少在這裡，他們能運動、釋放能量，回到家中更能守規矩。長期壓力對孩子非常危險」。

除日常訓練外，科夫也不時舉辦戰傷救護課程，教導孩子使用止血帶、臨危不亂及基本救援技巧。

世界衛生組織（WHO）2024年10月公布「烏克蘭成年人健康需求評估」報告指出，戰事對烏克蘭民眾身心健康造成深遠衝擊。報告估計，約68%烏克蘭人自認健康狀況較戰前下滑，46%人口受到心理健康問題影響，41%出現精神障礙，另有39%罹患神經系統疾病。

依據目前烏克蘭約3200萬人口推算，恐有近1000萬人面臨心理健康相關困擾，凸顯醫療與心理支持體系承受沉重壓力。

總部位於日內瓦的智庫IMPACT Initiatives調查顯示，在前線地區，約32%受訪家庭表示家中兒童出現焦慮情形，常感不安、難以平靜；68%受訪者認為兒童對未來感到憂心。另有28%家庭憂慮孩子缺乏社交活動，26%擔心兒童因離開家園而與親友分離，對其成長造成影響。

幸而在戰火未歇的城市裡，這群年輕人仍懷抱夢想。除了期盼戰爭結束，也有人希望有朝一日，能站上美國終極格鬥冠軍賽的擂台。

烏克蘭 戰爭

延伸閱讀

日內瓦會談不同調？烏談判官稱有進展 澤倫斯基指沒共識

日內瓦會談前夕 川普促烏快點與俄達成協議

美伊能否達協議 「零濃縮鈾」是關鍵

伊朗外長：盼重啟核談判 警告美國勿發動攻擊

相關新聞

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

高市示警中國脅迫 將修安保3文件允鬆綁軍事出口限制、強化關鍵供應鏈 學者：美中關係將牽動日中局勢

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

日外相強調台海和平 深化印太外交

日本外交大臣茂木敏充20日在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指日本與中國之間仍存在許多懸而未決...

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

北韓勞動黨第九次代表大會19日在平壤開幕，最高領導人金正恩致辭時談到國際局勢，強調「由於不可逆轉地鞏固國家的地位，對全球...

尹錫悅內亂罪一審判無期 堅稱戒嚴救國

南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，19日一審判決認定內亂罪成立，判處無期徒刑。尹錫悅20日透過律師團發表聲明，「這雖是救國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。