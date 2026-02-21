以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷。

路透社報導，這波空襲是近幾週黎巴嫩東部地區傷亡最慘重的攻擊之一，並可能考驗由美國斡旋達成的以色列與什葉派伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）之間脆弱的停火協議。該協議因雙方不斷互相指責對方違反停火協議而承受壓力。

以色列軍方在聲明中指出，他們在黎巴嫩東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）巴貝克村（Baalbek）地區，轟炸真主黨指揮中心。

消息人士指出，一名真主黨高階官員在此次空襲中喪生。真主黨方面尚未對此發表評論。

以色列與真主黨於2024年在美國斡旋下達成停火協議，盼結束長達一年多的跨境交火，過去衝突升級，以色列的空襲大幅削弱真主黨。停火協議生效後，雙方仍不時互控對方違反停火協議。