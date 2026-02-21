菲參議員訪南海中業島 籲志同道合國家深化合作反制大陸

經常直言批評中國的菲律賓參議員洪迪薇今天登上南海的中業島，她呼籲馬尼拉深化與他國防禦關係及「持續」反抗中國在南海的主權主張，還說菲律賓應高度關切台海衝突。

法新社報導，中業島（Thitu Island）位於菲律賓巴拉旺島（Palawan）西方約450公里處，是據信蘊藏豐富天然資源但有主權爭議的南沙群島一部分。島上住有約400名菲律賓人，主要是漁民家庭；中國指控他們非法居住當地。

洪迪薇（Risa Hontiveros）今天與數名菲律賓記者搭乘2個多小時飛機抵達中業島。她登島後接受法新社訪問時說，她相信菲律賓人不準備放棄「西菲律賓海（West Philippine Sea）任何一部分」，「我們有必要持續外交與政治上的反制」。

她表示，菲律賓近幾年與美國的條約關係更加緊密，她歡迎這樣的發展，但希望有更多「志同道合國家」加入行列，「我們有必要與（他國）持續發展安全與防衛關係，包括進行聯合巡邏」。

1名法新社記者搭乘第2架前往中業島的飛機採訪時，從機上目擊中國海軍艦艇與海警船在這座島的附近巡邏。洪迪薇也注意到，在她降落前，她手機螢幕上的符號變成了中文字。

洪迪薇表示，她這趟訪問帶來了基本物資和醫療服務，以協助中業島發展。

受訪時表示不排除參選總統的洪迪薇，被問到美國和中國為了台灣而爆發衝突的可能性，她說菲律賓應該「非常關切」，尤其是其最北端的巴丹群島（Batanes）離台灣很近。

洪迪薇表示：「我們有許多同胞在那裡工作，因此更應該積極主動…堅持以和平方式來解決衝突。」