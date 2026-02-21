快訊

台中知名餐廳疑爆食物中毒！一家5口上吐下瀉進急診 食安處要查了

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

700位斯洛伐克文化人士連署信 示警捷克政治干預風險

中央社／ 布拉格21日專電

超過700名斯洛伐克文化界人士連署發表「致捷克文化界的公開信」，關切捷克文化部長克萊皮爾可能效法斯洛伐克，將捷克的公共媒體資金來源改為國家預算，以及聲援捷克文化界面對潛在的政治干預。

在這封「致捷克文化界的公開信」中，共有781位斯洛伐克文化界人士連署，包含演員、導演、畫家、詩人、攝影師、翻譯家、圖書館員、建築師等。

公開信提到，捷克當前情勢與斯洛伐克的處境有著不容忽視的相似之處。「與兩年前斯洛伐克的情況類似，文化部最終由得票最少但意識形態影響力巨大的政黨掌控。......捷克與斯洛伐克的文化部門皆由帶有極右言論的政黨掌管。」

文中指出：「在過去兩年裡，斯洛伐克文化界經歷公共媒體被掌控並服從於政治權力、藝術與文化支持機制遭到瓦解、機構體制崩解、文化領域日益嚴峻的社會處境，以及對個人與整個群體的公開攻擊。」

公開信提到，克萊皮爾（Oto Klempíř）今年1月與斯洛伐克文化部長西姆科維科娃（MartinaŠimkovičová）會晤後，準備借鑑斯洛伐克的治理方式。

克萊皮爾曾表示，他與西姆科維科娃討論捷克的公共媒體資金制度改革。捷克新政府打算取消公共媒體的收視與收聽費，改由國家預算撥款資助捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas）。

斯洛伐克已取消公共媒體的收視收聽費，改由國家預算撥款。外界認為此一變動使得公共媒體對執政當局的財務依賴程度提高。此外，斯洛伐克在2024年通過新的公共電視與廣播法。批評者認為，相關人事任命與監督機制的調整，可能對公共媒體的制度獨立性產生影響。

公開信提到，斯洛伐克文化界人士嘗試多種抗爭形式，例如公開呼籲與請願、大規模與創意抗議、宣布罷工警戒、提出訴訟與向法院遞交申請等。儘管減緩破壞的速度，但仍未能阻止其進行。

信中指出，捷克文化界將會找到自身的防衛方式與機制。「斯洛伐克方面則表示聲援、分享、參與，並隨時準備在捷克文化需要捍衛自身免受強權攻擊時提供協助。」

斯洛伐克 捷克 公共

延伸閱讀

冬奧／壓軸大戲 男子冰球加拿大與美國爭金

斯洛伐克首都舊城區市長向台灣賀年 盼深化雙邊關係

和平理事會首登場…捷克外長「觀察員」身分赴美 天價會費成焦點

盧比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防

相關新聞

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

消息人士表示，以色列軍方宣稱鎖定巴貝克村地區的真主黨據點後，黎巴嫩貝卡谷地今天遭以軍空襲，造成至少10人死亡、50人受傷

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談...

高市示警中國脅迫 將修安保3文件允鬆綁軍事出口限制、強化關鍵供應鏈 學者：美中關係將牽動日中局勢

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

日外相強調台海和平 深化印太外交

日本外交大臣茂木敏充20日在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指日本與中國之間仍存在許多懸而未決...

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

北韓勞動黨第九次代表大會19日在平壤開幕，最高領導人金正恩致辭時談到國際局勢，強調「由於不可逆轉地鞏固國家的地位，對全球...

尹錫悅內亂罪一審判無期 堅稱戒嚴救國

南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，19日一審判決認定內亂罪成立，判處無期徒刑。尹錫悅20日透過律師團發表聲明，「這雖是救國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。