700位斯洛伐克文化人士連署信 示警捷克政治干預風險

超過700名斯洛伐克文化界人士連署發表「致捷克文化界的公開信」，關切捷克文化部長克萊皮爾可能效法斯洛伐克，將捷克的公共媒體資金來源改為國家預算，以及聲援捷克文化界面對潛在的政治干預。

在這封「致捷克文化界的公開信」中，共有781位斯洛伐克文化界人士連署，包含演員、導演、畫家、詩人、攝影師、翻譯家、圖書館員、建築師等。

公開信提到，捷克當前情勢與斯洛伐克的處境有著不容忽視的相似之處。「與兩年前斯洛伐克的情況類似，文化部最終由得票最少但意識形態影響力巨大的政黨掌控。......捷克與斯洛伐克的文化部門皆由帶有極右言論的政黨掌管。」

文中指出：「在過去兩年裡，斯洛伐克文化界經歷公共媒體被掌控並服從於政治權力、藝術與文化支持機制遭到瓦解、機構體制崩解、文化領域日益嚴峻的社會處境，以及對個人與整個群體的公開攻擊。」

公開信提到，克萊皮爾（Oto Klempíř）今年1月與斯洛伐克文化部長西姆科維科娃（MartinaŠimkovičová）會晤後，準備借鑑斯洛伐克的治理方式。

克萊皮爾曾表示，他與西姆科維科娃討論捷克的公共媒體資金制度改革。捷克新政府打算取消公共媒體的收視與收聽費，改由國家預算撥款資助捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas）。

斯洛伐克已取消公共媒體的收視收聽費，改由國家預算撥款。外界認為此一變動使得公共媒體對執政當局的財務依賴程度提高。此外，斯洛伐克在2024年通過新的公共電視與廣播法。批評者認為，相關人事任命與監督機制的調整，可能對公共媒體的制度獨立性產生影響。

公開信提到，斯洛伐克文化界人士嘗試多種抗爭形式，例如公開呼籲與請願、大規模與創意抗議、宣布罷工警戒、提出訴訟與向法院遞交申請等。儘管減緩破壞的速度，但仍未能阻止其進行。

信中指出，捷克文化界將會找到自身的防衛方式與機制。「斯洛伐克方面則表示聲援、分享、參與，並隨時準備在捷克文化需要捍衛自身免受強權攻擊時提供協助。」