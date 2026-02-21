現代戰爭型態改變 歐洲5國啟動低成本防空計畫

快訊

中央社／ 波蘭克拉科夫20日綜合外電報導

歐洲5大軍事強權今天宣布推出一項聯合計畫，將快速研發低成本無人機。隨著無人航空載具在俄烏戰爭中的運用，現代戰爭正在出現轉變。

法新社報導，英國、法國、德國、義大利與波蘭的國防部長與副防長在聲明中表示，低成本效應器與自主平台（Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms,LEAP）倡議將有助於在北大西洋公約組織（NATO）框架內「提升我們的集體安全」，同時強化歐洲合作。

自4年前俄羅斯入侵烏克蘭引發戰爭以來，無人機在戰場上已變得無所不在並發揮決定性作用，迫使各國重新思考防空系統的策略。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（WladyslawKosiniak-Kamysz）指出，無人機系統已「徹底改變」俄烏戰爭，也帶來「軍備戰略的轉變」。

無人機在前線與後方迅速增加，迫使各國重新調整防空系統。由於使用昂貴飛彈擊落無人機並不划算，因此需要研發經濟實惠的新型防空系統。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在記者會上表示，這項計畫的目標是「迅速且低成本地開發創新系統，特別是針對無人機防禦，然後同樣快速地大量生產」。

主責國防工業的英國國防副大臣波拉德（LukePollard）表示，每個成員國都已承諾挹注「數百萬美元」，以推動相關技術發展，目標是在「12個月內」開始生產新系統零件。

這些部長今天也同意「承擔更大責任」，透過建立「更具歐洲色彩的北約」，來確保歐洲大陸的安全。

在美國政府施壓下，北約成員國去年在海牙峰會上承諾，將在2025年前把國防支出提高到占各國國內生產毛額（GDP）的5%，高於先前設定的2%目標。

在會議上，各國部長強調「盟國之間公平分擔責任」的必要性，而這個議題長期以來造成歐美之間的分歧。

他們在聯合聲明中表示：「我們將致力打造更具歐洲色彩的北約，加強歐洲防衛的備戰狀態。」

波蘭是北約東翼最大的國家，與俄羅斯和其親密盟國白俄羅斯接壤。以相對比例而言，波蘭的國防開支為北約中最高，去年國防預算占GDP的約4.48%。

