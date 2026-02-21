烏中互邀外長訪問 基輔指與北京對話或有助推動停戰

快訊

中央社／ 基輔20日專電
烏克蘭外交部長西比哈。圖／法新社
烏克蘭證實外交部長西比哈已接受訪中邀請，相關日期與細節尚待敲定。中國多次遭烏方點名對俄羅斯提供經濟與軍事層面支援，雙方互發國事訪問邀請，顯示基輔認為中國有助推動停火進程。

據烏克蘭媒體RBC Ukraine報導，烏克蘭外交部發言人泰希（Heorhii Tykhyi）18日在記者會表示，西比哈（Andriy Sybiga）與王毅上週末在德國舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間會面，就建立互利貿易關係及相互尊重主權的雙邊關係交換意見，並稱會談具建設性成果。

泰希指出，雙方已互換訪問邀請函，烏方邀請中國外交部長王毅訪問烏克蘭，「這不僅是禮節性安排，而是具體對話的一部分。」

烏方並表示，有意促成兩國領導人會晤。烏克蘭外交部形容，北京方面的回應審慎但具建設性。泰希說，烏方收到「從中立到正面的回覆」，顯示中方有意願持續溝通並探索會面可能。

報導指出，烏克蘭外交部強調，中國有能力影響俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）決策層以終止戰事，認為在當前地緣政治格局下，與北京對話對推動停戰具有必要性。

此外，中國日前宣布向烏克蘭提供人道能源援助，協助修復遭俄羅斯攻擊受損的能源設施。

烏克蘭外交部長上次訪中為前部長庫列巴（DmytroKuleba），他於2024年7月與王毅會面。根據烏外交部資料，庫列巴當時表示，為烏克蘭帶來公義和平，亦符合中國的戰略利益。

在俄烏戰事上，中國長期被視為支持俄羅斯。彭博今天報導指出，在印度承諾停止直接或間接進口俄羅斯石油，並轉向採購美國能源產品後，中國已成為俄羅斯海運原油最大買家，單日出口量自1月約172萬桶增至2月約209萬桶。

彭博另指出，莫斯科持續透過轉運路線規避歐洲限制，多數受制裁貨品經由中國及香港流入。

烏克蘭對外情報局上月表示，中國為俄羅斯提供替代國際交易管道，包括運用加密貨幣及連結人民幣跨境支付系統（CIPS）等機制。雙方目前在經濟、國防工業、交通及創新等領域合作超過60項，總值逾1000億美元。

烏克蘭證實外交部長西比哈已接受訪中邀請，相關日期與細節尚待敲定。中國多次遭烏方點名對俄羅斯提供經濟與軍事層面支援，雙方互...

