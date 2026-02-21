快訊

Google面試腦筋急轉彎為何消失 顛覆你以為的徵才標準

大魚大肉害腦霧？研究曝「高脂肪讓記憶力大降16%」 醫勸收假前這樣做

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

擔任下屆德國總統呼聲高 前總理梅克爾婉拒

中央社／ 柏林20日專電

德國現任總統史坦麥爾任期將於2027年屆滿，政壇已提前展開接班布局，在「應由女性出任」共識下，前總理梅克爾一度成為呼聲最高人選，不過近期她透過個人辦公室表示無意參選，為相關討論降溫。

1949年德意志聯邦共和國成立以來，德國總統都是由男性擔任，隨現任總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）將於2027年屆滿卸任，多位德國跨黨派政治人物呼籲，是時候由女性接任此職，為德國政治寫下歷史新頁，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）成為熱門人選。

曾有歐洲鐵娘子之稱的梅克爾自2005到2021年擔任德國總理16年，因其政治資歷與國際聲望，被視為最具分量的德國下屆總統人選。

近期她頻繁出席公開活動，並在今天出席她卸任多年來缺席的基民盟（CDU）全國黨代表大會，成為德國政壇輿論焦點。

不過針對外界點名參選總統的揣測，梅克爾日前已透過辦公室回應稱相關說法「毫無根據」，排除參選可能。

儘管本人已婉拒，仍有跨黨派政治人物公開肯定梅克爾的適任性。曾任聯邦環境部長的綠黨政治人物崔汀（Jürgen Trittin）表示，具備豐富國際經驗的前總理非常適合擔任國家元首，但也強調應尊重其不參選的決定。

另一名綠黨資深人士、前農業部長庫納斯（RenateKünast）也指出，總統需具備人生歷練、公共影響力及對國家發展的洞察力，梅克爾在這些條件上「明確具備資格」。

庫納斯同時建議，梅克爾即使不參選，也可在尋找合適人選過程中扮演積極角色，協助凝聚跨黨派共識。她並強調，德國在當前充滿不確定性的國際局勢下，需要一位能超越黨派、提供方向感的國家元首。

執政黨基民盟（CDU）內部也開始盤點可能女性人選，包括現任巴伐利亞邦議會議長艾格納（IlseAigner）、前國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）、前國會議長克洛克納（JuliaKlöckner）等人，但尚未出現具壓倒性支持的候選人。

根據德國憲法，德國總統是由國會議員及各邦議會代表組成的聯邦大會選出，每5年召開一次選舉，下屆總統選舉預計於2027年1月30日舉行。

德國 梅克爾 總理

延伸閱讀

美最高院判川普對等關稅違法！黃國昌：司法敢向總統説不 才是令人尊敬

被幕僚騙了？賴總統挑戰台語繞口令 放話「怕什麼」竟踢到鐵板

尹錫悅進政壇1年 首選公職就當選總統

寶馬董事長警告：忽視中國將危及經濟 合作是關鍵

相關新聞

一萬韓元只吃得起漢堡 南韓外食失控湯飯成了奢侈品

在韓元匯率走貶、食材成本上升與人事費用增加的壓力下，南韓餐飲價格持續上漲，連在辦公室附近吃一頓簡單午餐，已成為許多上班族的負擔。傳統韓國料理如湯飯與刀削麵逐漸退出外食選項，填補這空缺的是西方來的速食。韓食動輒破萬，不像漢堡套餐1萬韓元有找。

烏中互邀外長訪問 基輔指與北京對話或有助推動停戰

烏克蘭證實外交部長西比哈已接受訪中邀請，相關日期與細節尚待敲定。中國多次遭烏方點名對俄羅斯提供經濟與軍事層面支援，雙方互...

北韓勞動黨九大召開：金正恩的權力鞏固與未來藍圖

（德國之聲中文網）北韓官方媒體《朝鮮中央通信》於2月20日報導，「朝鮮勞動黨」第九次全國代表大會已於19日在平壤開幕。作為黨的最高決策機構，本次黨代會將修訂黨章、制定黨的發展路線與戰略方針，其重要性不

伊朗宣布美軍基地為「合法目標」

（德國之聲中文網）華盛頓和德黑蘭之間的緊張氣氛一再升級，伊朗方面現在威脅稱，一旦遭到攻擊，將采取“果斷而適當的”反制措施。 伊朗常駐聯合國代表阿米爾·薩吉德·伊拉瓦尼（Amir Sajid Ir

美中台日地緣政治充滿變數 台灣應早做準備

日本外交大臣茂木敏充20日在日本國會提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指出日本與中國之間仍存在許多懸而未決的課題；各界預...

美逼伊核談 限15天達陣

美國總統川普警告伊朗，「最多」有15天的時間與美國就核計畫達成協議，否則將「發生不好的事」。美軍此時在波斯灣地區集結了兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。