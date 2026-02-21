擔任下屆德國總統呼聲高 前總理梅克爾婉拒

德國現任總統史坦麥爾任期將於2027年屆滿，政壇已提前展開接班布局，在「應由女性出任」共識下，前總理梅克爾一度成為呼聲最高人選，不過近期她透過個人辦公室表示無意參選，為相關討論降溫。

1949年德意志聯邦共和國成立以來，德國總統都是由男性擔任，隨現任總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）將於2027年屆滿卸任，多位德國跨黨派政治人物呼籲，是時候由女性接任此職，為德國政治寫下歷史新頁，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）成為熱門人選。

曾有歐洲鐵娘子之稱的梅克爾自2005到2021年擔任德國總理16年，因其政治資歷與國際聲望，被視為最具分量的德國下屆總統人選。

近期她頻繁出席公開活動，並在今天出席她卸任多年來缺席的基民盟（CDU）全國黨代表大會，成為德國政壇輿論焦點。

不過針對外界點名參選總統的揣測，梅克爾日前已透過辦公室回應稱相關說法「毫無根據」，排除參選可能。

儘管本人已婉拒，仍有跨黨派政治人物公開肯定梅克爾的適任性。曾任聯邦環境部長的綠黨政治人物崔汀（Jürgen Trittin）表示，具備豐富國際經驗的前總理非常適合擔任國家元首，但也強調應尊重其不參選的決定。

另一名綠黨資深人士、前農業部長庫納斯（RenateKünast）也指出，總統需具備人生歷練、公共影響力及對國家發展的洞察力，梅克爾在這些條件上「明確具備資格」。

庫納斯同時建議，梅克爾即使不參選，也可在尋找合適人選過程中扮演積極角色，協助凝聚跨黨派共識。她並強調，德國在當前充滿不確定性的國際局勢下，需要一位能超越黨派、提供方向感的國家元首。

執政黨基民盟（CDU）內部也開始盤點可能女性人選，包括現任巴伐利亞邦議會議長艾格納（IlseAigner）、前國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）、前國會議長克洛克納（JuliaKlöckner）等人，但尚未出現具壓倒性支持的候選人。

根據德國憲法，德國總統是由國會議員及各邦議會代表組成的聯邦大會選出，每5年召開一次選舉，下屆總統選舉預計於2027年1月30日舉行。