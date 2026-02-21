川普關稅風波 韓媒：經濟、安保協議面臨不確定性

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，韓媒分析，這為韓國經濟再度帶來不確定性，在政府要推翻對美投資協議有困難的情況下，核潛艦等與美國的安保合作事項也有可能被延後。

韓聯社今天報導，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策被美國聯邦最高法院判定違法，為韓國經濟帶來變數，因為川普政府表明將啟動「替代手段」，若透過提高半導體、汽車等關稅作為應對方式，韓國經濟恐將再度面臨新的不確定性。

外界也關注，原本對美投資協議可能出現調整空間，既然促使韓國政府承諾3500億美元投資的關稅施壓，其法律依據已經動搖，履行對美投資也可能產生邏輯上的矛盾。報導指出，在相互關稅已被判無效的情況下，若仍維持原有貿易協議，對韓國也可能存在不公平之處。

不過報導也強調，在川普政府仍握有多項貿易手段的情況下，韓國政府要推翻既有協議在現實上恐怕有困難。而且對美投資協議當中，相當重要的韓美造船合作計畫，被視為韓國造船業的突破口，因此全面否定對美投資未必能帶來正面效果。

韓聯社也報導指出，此次美國最高法院判決事件，對於核動力潛艦、鈾濃縮及用後核燃料再處理等核能合作的談判，也可能較原先預期延後，引發憂慮。有分析指出，美國可能在與韓國的貿易談判不確定性稍微消除後，才會推動落實安保事項。

美方談判團原本預計於2月底至3月中旬訪韓，就共同說明資料（Joint Fact Sheet）中的安保領域進行協商，但目前尚未敲定具體日程。報導指出，若談判團能如期在3月前訪韓，則可被解讀為儘管美國最高法院作出此次判決，安保議題協商未受到重大影響的訊號。

外交部相關人士表示，「關稅與對美投資問題確實正在影響安保領域，重要的是透過協商，將這種影響降到最低。」

梨花女子大學教授朴元坤表示，「美國的品項別關稅仍在維持，且已宣布的對美投資在現實上也難以撤回。」因此朴元坤預測，美國最高法院的判決不會使通商談判內容出現大幅變化。不過朴元坤也直言，川普政府在重新整頓關稅體系的過程中，混亂恐難以避免。