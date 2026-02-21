快訊

Google面試腦筋急轉彎為何消失 顛覆你以為的徵才標準

大魚大肉害腦霧？研究曝「高脂肪讓記憶力大降16%」 醫勸收假前這樣做

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅風波 韓媒：經濟、安保協議面臨不確定性

中央社／ 首爾21日專電

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，韓媒分析，這為韓國經濟再度帶來不確定性，在政府要推翻對美投資協議有困難的情況下，核潛艦等與美國的安保合作事項也有可能被延後。

韓聯社今天報導，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策被美國聯邦最高法院判定違法，為韓國經濟帶來變數，因為川普政府表明將啟動「替代手段」，若透過提高半導體、汽車等關稅作為應對方式，韓國經濟恐將再度面臨新的不確定性。

外界也關注，原本對美投資協議可能出現調整空間，既然促使韓國政府承諾3500億美元投資的關稅施壓，其法律依據已經動搖，履行對美投資也可能產生邏輯上的矛盾。報導指出，在相互關稅已被判無效的情況下，若仍維持原有貿易協議，對韓國也可能存在不公平之處。

不過報導也強調，在川普政府仍握有多項貿易手段的情況下，韓國政府要推翻既有協議在現實上恐怕有困難。而且對美投資協議當中，相當重要的韓美造船合作計畫，被視為韓國造船業的突破口，因此全面否定對美投資未必能帶來正面效果。

韓聯社也報導指出，此次美國最高法院判決事件，對於核動力潛艦、鈾濃縮及用後核燃料再處理等核能合作的談判，也可能較原先預期延後，引發憂慮。有分析指出，美國可能在與韓國的貿易談判不確定性稍微消除後，才會推動落實安保事項。

美方談判團原本預計於2月底至3月中旬訪韓，就共同說明資料（Joint Fact Sheet）中的安保領域進行協商，但目前尚未敲定具體日程。報導指出，若談判團能如期在3月前訪韓，則可被解讀為儘管美國最高法院作出此次判決，安保議題協商未受到重大影響的訊號。

外交部相關人士表示，「關稅與對美投資問題確實正在影響安保領域，重要的是透過協商，將這種影響降到最低。」

梨花女子大學教授朴元坤表示，「美國的品項別關稅仍在維持，且已宣布的對美投資在現實上也難以撤回。」因此朴元坤預測，美國最高法院的判決不會使通商談判內容出現大幅變化。不過朴元坤也直言，川普政府在重新整頓關稅體系的過程中，混亂恐難以避免。

美國最高法院 韓國 對美

延伸閱讀

美國最高法院裁定川普關稅無效 法人：台股小利多

川普緊急關稅遭最高法院打回票 五大影響一次看

關稅挫敗 學者憂：川普為製造「我搞定了」 恐與中達成對台新默契

美裁定川普關稅違法 德媒：業界未見樂觀情緒

相關新聞

一萬韓元只吃得起漢堡 南韓外食失控湯飯成了奢侈品

在韓元匯率走貶、食材成本上升與人事費用增加的壓力下，南韓餐飲價格持續上漲，連在辦公室附近吃一頓簡單午餐，已成為許多上班族的負擔。傳統韓國料理如湯飯與刀削麵逐漸退出外食選項，填補這空缺的是西方來的速食。韓食動輒破萬，不像漢堡套餐1萬韓元有找。

烏中互邀外長訪問 基輔指與北京對話或有助推動停戰

烏克蘭證實外交部長西比哈已接受訪中邀請，相關日期與細節尚待敲定。中國多次遭烏方點名對俄羅斯提供經濟與軍事層面支援，雙方互...

北韓勞動黨九大召開：金正恩的權力鞏固與未來藍圖

（德國之聲中文網）北韓官方媒體《朝鮮中央通信》於2月20日報導，「朝鮮勞動黨」第九次全國代表大會已於19日在平壤開幕。作為黨的最高決策機構，本次黨代會將修訂黨章、制定黨的發展路線與戰略方針，其重要性不

伊朗宣布美軍基地為「合法目標」

（德國之聲中文網）華盛頓和德黑蘭之間的緊張氣氛一再升級，伊朗方面現在威脅稱，一旦遭到攻擊，將采取“果斷而適當的”反制措施。 伊朗常駐聯合國代表阿米爾·薩吉德·伊拉瓦尼（Amir Sajid Ir

美中台日地緣政治充滿變數 台灣應早做準備

日本外交大臣茂木敏充20日在日本國會提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指出日本與中國之間仍存在許多懸而未決的課題；各界預...

美逼伊核談 限15天達陣

美國總統川普警告伊朗，「最多」有15天的時間與美國就核計畫達成協議，否則將「發生不好的事」。美軍此時在波斯灣地區集結了兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。