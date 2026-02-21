白宮官員證實 川普將於3月31日至4月2日訪問中國

一名白宮官員向法新社證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。

2月4日與中國國家主席習近平通話後，這位共和黨領袖表示，美國與全球第二大經濟體中國之間的關係「極為良好」。

路透社報導，川普這次訪問中國的一項關鍵議題，為是否延長貿易休戰協議，這項協議使兩國避免進一步提高關稅。然而，在美國最高法院今天的裁決後，目前尚不清楚川普是否會恢復對中國進口商品課徵關稅，以及將依據何種法律權限。

川普政府表示，這些關稅措施之所以必要，是因為與貿易失衡及中國在製造非法芬太尼（fentanyl）相關化學品的角色有關，這已構成國家緊急狀態。

川普昨天在華盛頓對來訪的外國領袖談及此行時表示：「那將會非常轟動。我們必須舉辦中國史上你所見過最盛大的場面。」

中國駐美大使館未立即回應置評請求，北京方面也尚未確認這次訪問。