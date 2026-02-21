伊朗宣布美軍基地為「合法目標」

（德國之聲中文網）華盛頓和德黑蘭之間的緊張氣氛一再升級，伊朗方面現在威脅稱，一旦遭到攻擊，將采取“果斷而適當的”反制措施。

伊朗常駐聯合國代表阿米爾·薩吉德·伊拉瓦尼（Amir Sajid Irawani）在致聯合國秘書長古特雷斯的信中表示，“該地區敵軍的所有基地、設施和資產（……）都將構成合法打擊目標”。美軍在中東地區設有多個軍事基地，駐扎有數萬名士兵。

伊朗強調其談判意願

不過與此同時伊朗外交使團也保證，伊朗“既不尋求緊張局勢，也不尋求戰爭，更不會發動戰爭”。伊朗在信中重申，願繼續努力達成外交協議。伊朗表示，在核計劃沖突中，“完全有可能達成持久且平衡的解決方案”。

美國總統特朗普曾多次威脅要對伊朗采取軍事行動。周三（2月18日），他強烈批評英國計劃將具有重要戰略意義的印度洋查戈斯群島歸還給毛裡求斯。他在社媒平台Truth Social上撰文稱，如果核談判破裂導致美國對伊朗發動攻擊，美軍可能不得不啟用位於查戈斯群島迪戈加西亞軍事基地，該基地目前由美英兩國共同運營。

特朗普設定10至15天最後期限

周四（19日），特朗普給伊朗設定了10至15天的最後期限，要求其達成協議。特朗普在華盛頓表示：“否則，將會發生糟糕的事情。”此前不久，特朗普曾警告稱，世界“可能在未來10天內就會知道”伊朗的走向。

美國希望阻止伊朗獲得核武器。伊朗政府表示准備限制其核計劃，但作為交換，要求美國對其解除嚴厲的經濟制裁。伊朗迄今為止已排除就其他問題進行談判的可能性，例如限制其導彈計劃。德黑蘭堅稱，伊朗核計劃服務於民用目的，而非發展核武器。

在迄今為止一直以間接方式進行的談判的同時，美國正在大規模擴張其軍事存在。為了加大對德黑蘭的壓力，特朗普向該地區部署了第二艘航空母艦。

【 本文章由德國之聲授權提供】