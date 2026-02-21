北韓勞動黨九大召開：金正恩的權力鞏固與未來藍圖

（德國之聲中文網）北韓官方媒體《朝鮮中央通信》於2月20日報導，「朝鮮勞動黨」第九次全國代表大會已於19日在平壤開幕。作為黨的最高決策機構，本次黨代會將修訂黨章、制定黨的發展路線與戰略方針，其重要性不言而喻。據北韓憲法，勞動黨的地位凌駕於憲法之上，彰顯其核心領導作用。

勞動黨代表大會自1946年首次召開。然而，自第二代最高領導人金正日於1980年第六次黨代會上被確立為建國領導人金日成的繼承人後，在金正日執政期間（1994-2011年），該會議始終未曾再度召開。據傳，金正日認為應優先改善人民生活後再行召開，可見其對黨代會召開時機的審慎考量。

2016年，現任領導人金正恩時隔36年再度召開第七次黨代會，重申經濟發展與核武建設並行的「並進路線」。2021年的第八次黨代會上，金正恩被推舉為勞動黨總書記，進一步鞏固其領導地位。儘管如此，《自由亞洲電臺》（Radio Free Asia, RFA）分析指出，金正恩頻繁召開黨代會，除了與內政成果相關外，更重要的目的是彰顯個人權威，並向外界展示政權的穩定性。

金正恩召開黨代會意欲何為？

前南韓統一部副部長金炯錫向德國之聲表示，金正恩政權強調勞動黨作為國家治理根基的重要性，此舉可能源於其相較前任領導人而言，權力基礎較為薄弱；本次黨代會將對上次黨代會決議的執行情況進行評估，並制定未來五年的發展目標。

金炯錫進一步分析，雖然北韓在軍事與外交領域有所進展，但受國際制裁及資源匱乏影響，經濟發展成效有限。因此，他預期北韓將持續強調其核武國家的戰略地位，並針對各經濟領域制定具體目標。他認為，儘管本次黨代會可能宣稱提出「新目標與新任務」，但其實際立場與過往相比，出現重大變動的可能性較低。

前統一部發言人、現任統一部轄下統一教育院教授鄭俊熙則認為，上次黨代會著重於應對新冠疫情及整頓內部體制，而本次黨代會將以整頓成果為基礎，聚焦於發展與推進。他分析，基於2023年末北韓調整對內、對外及對南政策路線，本次黨代會將以確立與俄中並駕齊驅的核武國家地位為目標，在政治等各領域提出新的目標，並強化全民動員體制。

另一位不願具名的統一部前高官表示，在美中戰略競爭與俄朝中關係深化所形成的新冷戰格局下，預計北韓將提出強化安全保障（核武與常規武力同步強化）及經濟發展五年計劃等願景。他認為，在對外關係方面，預計將強調與中俄等國的團結，對美關係則維持既有原則立場，表明若美國不再以無核化為前提，且有意協助北韓生存與發展，「川金會」並非不可能。

該前高官進一步分析，對內方面，北韓將持續強調既有的「我國第一主義」、「人民大眾第一主義」、「自強力第一主義」、「科學技術第一主義」，並預期在過往地方發展成果的基礎上，為強化親民領導者形象，未來仍將著重地方發展；至於南北韓關係，則可能在「兩個（不同）國家路線」方針下，公布新的執行細節。

金主愛是否將獲得正式職務受關注

另一方面，韓媒密切關注金主愛是否將在本次黨代會上獲得正式職務。此外，英國《每日電訊報》援引前駐英韓國大使羅鍾一的觀點指出，身為北韓核心權力人物的金正恩之妹金與正，可能與金主愛形成潛在的權力競逐。

金炯錫對此分析指出，鑑於金主愛年齡尚幼（推測約13歲），在本次黨代會上獲授黨第一書記等高層職位的可能性不高。

鄭俊熙也認為，本次黨代會雖可能非正式提升金主愛的地位，但應不會正式確立其繼承人身份；在金與正於軍方與黨內基礎尚未明朗的情況下，預判其出現權力鬥爭仍為時過早。他分析，選定繼承人的前提是必須徹底排除潛在挑戰勢力，金正恩在權力布局上亦不會忽視其胞妹；若金正恩遭遇突發情況，在缺乏明確繼承人的前提下，即使由金與正接任，軍方潛藏的野心家也可能趁機崛起。

該前統一部高官亦指出，金主愛是否成為繼承人尚存諸多爭議，雖然可能在本次黨代會上透過禮儀安排提升其地位，但考量年齡因素，現階段正式宣布其為繼承人仍為時尚早。他亦就金與正繼承說法澄清：「有脫北外交官曾向我表示，金與正全面掌握北韓政權的可能性不存在。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】