艾普斯坦電郵扯出大陸政商網絡 英前王子安德魯與習近平交往甚密

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
GB News報導，根據新公布的美國已故性犯罪富豪艾普斯坦生前電子郵件，涉及艾普斯坦案的英國前王子安德魯曾與中共領導人習近平「長時間接觸」。歐新社

英國GB新聞台（GB News）報導，根據新公布的美國已故性犯罪富豪艾普斯坦生前電子郵件，涉及艾普斯坦案的英國前王子安德魯曾與中國國家主席習近平「長時間接觸」。

根據英國GB新聞台，美國司法部公布逾300萬份艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，上述電郵是其中一部分，顯示安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）曾與中國高層官員廣泛接觸。

艾普斯坦曾在2015年11月致領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）的電郵中寫道：「安德魯王子正前往中國，他與習近平長時間接觸。」

據報導，艾普斯坦似乎提出願意引薦霍夫曼與安德魯見面，他在電郵中寫道：「如果你想要見面，請讓我知道。」

此外，艾普斯坦於2010年9月致巴克萊銀行（Barclays）前執行長史戴利（Jes Staley）的信件顯示，安德魯渴望成為摩根大通嘉誠（JPMorganCazenove）在中國的利益代言人。

安德魯經證實在北京正式會晤習近平兩次，分別是2016年4月及2018年5月，兩次會面地點都是人民大會堂，中國官媒刊登了兩人握手的照片。

根據中國政府官網，在安德魯兩次拜訪期間，時任中國總理均讚賞他對促進英中關係「黃金時代」扮演的角色。據報導，安德魯每年都直接向習近平致上生日祝福。

英國GB新聞台指出，這些新曝光的內容加深外界質疑，安德魯與中方高層級接觸，是否對英國國安構成威脅。

