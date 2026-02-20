快訊

日將設「宇宙作戰集團」！高市控陸脅迫升高 防衛戰略要大變革

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本首相高市早苗廿日在國會發表施政演說。（路透）
日本首相高市早苗廿日在國會發表施政演說。（路透）

日本首相高市早苗廿日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時強化關鍵供應鏈。

路透與富士電視報導，高市表示，日本正面臨二戰以來「最嚴峻且最複雜的安全保障環境」，並指中國軍事活動擴張、與俄羅斯的安全合作日益緊密，以及北韓核子飛彈能力持續提升，她表示，「中國正以武力或脅迫方式，片面加劇改變東海與南海現狀的企圖」。

對於中日關係，高市稱，「全面推動戰略互惠關係，構築建設性且穩定關係，是高市內閣一貫的方針」，並指出「在持續與中國溝通的同時，將從國家利益的觀點出發，冷靜且適切地因應」。

她強調，外交與防衛必須相互配合，政府將於今年修訂「國家安全保障戰略」等「安保三文件」，制定新的防衛戰略，並加速檢討軍事出口規則，擴大對外銷售強化國防產業。

儘管日本有和平憲法，高市加速推動二○二三年啟動的軍事擴張計畫，預計在三月底前將國防支出提高至ＧＤＰ百分之二，使日本躋身全球軍費支出最高的國家之列。她同時表明，將把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，並新設「宇宙作戰集團」。

日本並沒有如美國中央情報局或英國軍情五處等情報機構，高市表示，為提升政府的情報蒐集與整合能力，將在內閣設置由首相擔任主席、相關閣員組成的「國家情報會議」，並把內閣情報調查室升格為「國家情報局」，整合包括警方與防衛省在內跨部會蒐集的情資。

高市還提議設立日本版的美國外國投資審查委員會，以審查外資對敏感產業的投資，並將檢討外國人購地相關規定。她也承諾強化供應鏈，降低對特定國家依賴，並與盟友合作，在偏遠的太平洋島嶼南鳥島周邊確保稀土在內的關鍵原料。

承諾加速重啟核電機組

此外，她承諾加速重啟二○一一年福島核災後停擺的核電機組，並期待在憲法審查會中「加速跨黨派建設性討論」，希望民眾比以往更積極討論修憲議題。

高市重申將深化前首相安倍晉三提出的「自由開放的印太」戰略，以日美同盟為安全與外交基軸，並希望最快下月訪美會見美國總統川普，進一步鞏固雙邊關係。

川普十九日在「空軍一號」專機接受媒體聯訪時，再度談到民主黨眾議員歐凱秀被問到中國若犯台、美國是否會出兵問題，卻答不出來，川普說「我不認為她知道台灣是什麼」。

被問及會如何回答相同問題，川普表示，「我會直接說『這不關你的事』，我不會回應這樣的提問。這是戰爭。談到戰爭時，你不會談你的戰略。」

川普一月接受紐約時報專訪時表示，他已向中國國家主席習近平表達如果侵台，他會很不高興，「他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手」。

高市 高市早苗 安保法 川普 印太 日本

