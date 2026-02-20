快訊

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

中美戰機黃海對峙！駐韓美軍罕見演訓 接近陸防空識別區

聯合報／ 編譯周辰陽、大陸中心／綜合報導
圖為駐韓美軍。美聯社

韓聯社與朝鮮日報廿日引述多名消息人士報導，駐韓美軍日前進行一項罕見演訓，戰機接近中國防空識別區，解放軍隨即出動戰機應對，雙方軍機本周稍早因此在黃海上空一度形成對峙態勢。

南韓軍方消息人士說，十餘架駐韓美軍Ｆ-16戰機於十八日深夜自首爾以南約六十公里的平澤烏山空軍基地起飛，飛往黃海國際水域上空，並進入南韓與中國防空識別區之間的空域。隨著美軍戰機接近中國防空識別區，中方亦派出戰機應對，雙方一度形成對峙態勢，但未發生衝突，亦未進入對方防空識別區。

消息人士表示，駐韓美軍事前已將演訓計畫知會南韓軍方，但未進一步說明演訓目的等細節。據報導，南韓軍方在掌握相關情況後，已向美方表達憂慮。

南韓國防部官員指出，駐韓美軍與韓軍「一同維持強而有力的聯合防衛態勢」，但國防部無法查證涉及駐韓美軍資產的軍事行動。

報導說，此次演訓為美軍單獨進行，南韓空軍並未參與；在韓軍未參與情況下，駐韓美軍有時不會分享訓練計畫或目的。有觀察指出，防空識別區是各國為提前辨識空中威脅而自行劃設的區域，雖不同於國際法上的領空，但依國際慣例，軍機接近他國防空識別區前，通常會先行通報飛行計畫。

大陸環球時報昨天報導，中國人民解放軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置。

報導引述大陸軍事問題專家宋忠平表示，從中韓兩方的消息可以看出，駐韓美軍活動的黃海海域，有中韓分別劃設的防空識別區，此前駐韓美軍很少在此舉行軍事活動，在此活動的針對性很明顯。

另一名專家張軍社說，美軍在黃海海域舉行軍事行動的目的通常有兩種，第一是抵近偵查，掌握海空及陸上軍事動態；第二是通過貼近中國領海領空的方式施加戰略壓力，維持對華軍事威懾態勢。

