川普誇共軍儀隊 「整齊到頭上能打撞球」

美國總統川普成立的「和平理事會」十九日在華府召開備受矚目的首次會議。川普發表近一小時談話，期間回顧二○一七年首次訪問中國時，檢閱解放軍三軍儀隊的場面，還開玩笑說，這些解放軍若把頭盔拿掉，「甚至可以在他們頭頂上打撞球」。

根據「Roll Call」提供的逐字稿，川普重申他與中國國家主席習近平「關係非常好」，並表示將於四月訪問中國。他說：「這會是一趟很狂野的行程。我說過，我們得辦一場中國歷史上從未有過的最大場面。」

美國總統川普（中）二○一七年訪問中國時，與中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（美聯社）

川普回憶，上次訪問中國時，習近平對他「非常好」，還替他安排檢閱解放軍儀隊。

川普說：「我從沒看過這麼多軍人身高都一樣，真的一模一樣，身高差距只有約○點六公分。當你有十四億人口時，這種事就辦得到，人多得很，每個人的身高幾乎都一樣，差距大概只有約○點三公分；如果他們把頭盔放下來，你甚至可以在他們頭頂上打撞球。」

川普表示，那樣的場面「真的相當令人驚嘆」，但他也對習近平說：「你得要超越這個。他說會超越，我們會超越。」

川普還說，他四月訪中「到時會有很多人去，大多數那些『假新聞』也都會跟著過去」。