快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

坎伯：拜登當年「頂著壓力」談協防台灣

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國前總統拜登任內至少四度打破「戰略模糊」傳統，公開表態願協防台灣。曾在拜登政府擔任副國務卿的坎伯十九日表示，每當美國領導人被問及是否準備好保衛台灣時，都面臨巨大壓力，很難不回答「當然，我們會這麼做」。

中央社報導，美國「外交政策」期刊就「解讀川普的中國政策」訪問坎伯。主持人詢問，拜登偏離戰略模糊表態協防台灣，是刻意為之還是失誤？坎伯作出上述回應。

所謂「戰略模糊」，是指美國刻意不明確表態在台灣發生危機時是否出兵，同時敦促兩岸維持現狀。

坎伯被視為拜登政府的印太政策舵手，有「印太沙皇」之稱。他指出，從柯林頓、布希、歐巴馬到拜登，當美國領導人被問及「是否準備好保衛這個小小的民主島嶼」時，都面臨龐大壓力，很難不回答「當然，我們會這麼做」。

他說，隨後官僚體系與政府官員往往會出面說明，強調「我們的政策是為維護和平穩定而採取的微妙措施」。

坎伯說，拜登這類表態「確實能起到安撫作用。但令人憂心的是，如果反其道而行，暗示『我們可能不出手』或『我們對此有所顧慮』，那就另當別論」。

對於川普政府認為拜登違背戰略模糊初衷、因此需要「校正」的說法，坎伯指出，長期以來，美國兩黨在維持和平與穩定上存在跨黨派共識，包括私下外交與公開表態等複雜組成。

他表示，目前川普政府內部論述，試圖讓外界相信若從總統到各級官員在台灣政策上出現變化，是因為前幾屆政府的措施所致。但在他看來，核心問題在於川普擁有一套根本性意識形態，也就是大國應對其周邊擁有更大影響力。

坎伯說，「你可以從川普談論拉丁美洲時看出，彷彿是『加強版門羅主義』；也可以從他有時對俄羅斯與烏克蘭的描述中察覺；在中國與台灣議題上，也能隱約感受到」。

坎伯強調，對中國進行有效外交的關鍵，在於明確表示美國不支持台灣獨立。數十年來，維持和平與穩定符合中國與台灣雙方利益。一旦北京蓄意挑起衝突，後果將是災難性，不僅在軍事層面，也會對全球經濟造成毀滅性衝擊。他指出，這一直是美國兩黨基本共識，但川普是否會在整體路線上有所偏離，仍待觀察。

拜登 美中台 川普

延伸閱讀

世界日報社論／共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

川普對中政策 康貝爾：兩派人馬角力、高度個人化

相關新聞

會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

立陶宛外交部長布德里斯表示，政府目標是將立陶宛與中國外交關係提升至高於現況的層級，但外交非最後通牒，立陶宛不會接受對方所...

不再力挺烏克蘭？這國下月喊停特別法 修正難民居留規定

俄烏戰爭初期對烏克蘭迅速展開援助的波蘭政府，與其他國家當時相對保留的態度形成高度反差。如今，波蘭當局正在修訂烏克蘭人在當...

川普誇共軍儀隊 「整齊到頭上能打撞球」

美國總統川普成立的「和平理事會」十九日在華府召開備受矚目的首次會議。川普發表近一小時談話，期間回顧二○一七年首次訪問中國...

坎伯：拜登當年「頂著壓力」談協防台灣

美國前總統拜登任內至少四度打破「戰略模糊」傳統，公開表態願協防台灣。曾在拜登政府擔任副國務卿的坎伯十九日表示，每當美國領...

美學者：美中關係 牽動日中局勢

美國學者分析，高市早苗率自民黨在日本國會選舉大勝後再度出任日本首相，預期中日緊張關係將持續，高市預計三月訪美會晤美國總統...

國會演說 日外相強調台海和平重要性

日本外交大臣茂木敏充廿日在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指日本與中國之間仍存在許多懸而未決的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。