美學者：美中關係 牽動日中局勢

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國學者分析，高市早苗率自民黨在日本國會選舉大勝後再度出任日本首相，預期中日緊張關係將持續，高市預計三月訪美會晤美國總統川普，盼在川習會前影響川普在相關議題上的想法；美中關係變化很可能牽動日中局勢發展。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）十九日舉辦線上座談，邀請ＣＳＩＳ資深顧問、日本事務專家戈維拉、華府智庫布魯金斯研究所資深研究員呂寅曄等人，分析日本選後情勢。

戈維拉指出，中日關係先前因高市「台灣有事」言論而陷入緊張，隨著高市帶領自民黨大勝，或許向北京釋出一個訊號：日本民眾顯然並未因高市的言論而「懲罰」她，甚至有人認為，這種展現領導力的方式反而讓她更受歡迎。

中共對台軍事威脅不斷之際，高市去年十一月在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並採取多項反制措施。

戈維拉分析，對中國而言，台灣是核心議題，不可能退讓，她預期中日緊張關係將持續一段時間。儘管日中仍是主要經濟夥伴，高市也表達願意基於日本國家利益和中國往來，「但雙邊關係看來並無回暖的可能」。

她說，短期內很難看到任何緩解中日僵局的契機，雙方在安全議題等方面，存有許多結構性疑慮與困難。

但她指出，一大變數是美中關係，高市預計三月訪美會晤川普，「這個時機點極具戰略意圖」，明顯希望搶在四月川習會之前進行。她認為，高市希望藉此影響川普在相關議題上的想法，並提醒他美日應對中國擁有的共同利益及擔憂。

不過，戈維拉表示，川普處理對中關係和經濟協議有自己的優先事項，他會試圖與中國達成有利的交易，並和日本維持強健關係，川普「不會認為這是問題」，這意味著美中關係的動態變化可能改變日中之間局勢發展。

川普預計四月訪問中國並會晤習近平。呂寅曄表示，若川、習達成某種協議，促使大環境開始改變，也許因為美國立場轉向，高市可能隨之調整，但他不認為高市會單純為了回應北京的作為而做出改變。

