落魄身影登新聞版面！英前王子安德魯獲釋 警方搜索溫莎舊居展開調查

中央社／ 英國山均漢姆堡20日綜合外電報導
英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（中）遭英國警方逮捕登上全球媒體版面。警方今天搜索這位前英國王子的溫莎舊居，並已展開全面調查。圖／路透
英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（中）遭英國警方逮捕登上全球媒體版面。警方今天搜索這位前英國王子的溫莎舊居，並已展開全面調查。圖／路透

英國國王查爾斯三世（King Charles）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）遭英國警方逮捕登上全球媒體版面。警方今天搜索這位前英國王子的溫莎舊居，並已展開全面調查。

路透社報導，安德魯因涉嫌於擔任貿易特使期間將政府機密文件交給已故醜聞富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），在昨天66歲生日當天，遭警方以公職人員行為不當罪嫌逮捕。

這位前王子在被警方逮捕拘留超過10小時後已獲釋。他目前尚未被以任何罪名起訴，在路透社拍攝的照片中，安德魯癱坐豪華休旅車後座，雙眼通紅、臉上充滿不可置信表情。

這位曾是英姿煥發的海軍軍官，落魄的身影占據了英國及全球媒體版面，不少報紙以「隕落」（Downfall）作為頭條標題。英國「每日郵報」（Daily Mail）更以多達15頁的篇幅報導。

昨天清晨6輛偵防車及約8名便衣警官抵達安德魯現居的山均漢姆堡（Sandringham）「伍德農場」（Wood Farm）。同時，泰晤士谷（Thames Valley）警方也搜查他在溫莎的舊居。

警方昨天晚間表示，山均漢姆堡的搜查已結束，但溫莎舊居的搜查行動仍持續進行。

公職人員行為不當在英國最高可判處終身監禁，且須由專門審理重大刑事案件的刑事法院（CrownCourt）審理。泰晤士谷助理警察局長萊特（OliverWright）聲明表示，已對此案展開全面調查。

