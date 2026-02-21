美逼伊核談 限15天達陣

美國總統川普警告伊朗，「最多」有15天的時間與美國就核計畫達成協議，否則將「發生不好的事」。美軍此時在波斯灣地區集結了兩艘航空母艦與大量戰機、空中加油機與偵察機，規模為2003年伊拉克戰爭以來最大，甚至讓川普在活捉馬杜洛前下令於委內瑞拉外海的部署相形見絀。

川普19日在空軍一號上向隨行記者表示：「我們不是達成協議，就是他們要倒霉了。」他說，十至15天「基本上」就是他會允許談判繼續進行的「極限」。川普並稱「我想時間足夠了」。

美伊官員本周在日內瓦舉行間接會談，雙方稱有進展，但仍存重大分歧。

儘管美軍不太可能出動地面部隊，但這種部署表明川普想讓自己具備與以色列合作發動一場持續數日的軍事行動之能力。華爾街日報報導稱，儘管相關討論主要聚焦於一場規模遠超去年6月對伊朗核設施實施的夜間打擊、且將持續進行的軍事行動，但川普也在權衡進行一次有限的打擊來迫使德黑蘭重返談判桌。

川普當天上午在一次演講中說，「也許我們會達成協議，可能接下來十天左右就會知道結果。」

現在懸而未決的問題，一是伊朗能否滿足川普的要求，以及在部署了這麼多兵力後，川普是否會感到箭在弦上不得不發。

如此大規模的軍事部署已在國會引起警覺。民主黨參議員華倫在社群平台X上強調：「憲法明確規定：未經國會批准，總統無權發動戰爭。」她指出美國人民投票是為了降低物價，而非投入另一場中東戰爭。然而白宮認為毋需就此尋求國會授權。

市場已出現反應。地緣政治風險升溫，布蘭特原油突破每桶71美元，創半年新高。交易員擔心軍事行動可能干擾供應，或引發伊朗封鎖荷莫茲海峽。