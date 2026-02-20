梅爾茨上任後首次北京行 將成歐洲戰略自主壓力測試？德智庫分析

德國總理梅爾茨預計24日訪問中國，德國智庫指出，在跨大西洋關係不穩定、中國加大全球影響力布局的情勢下，梅爾茨此行是一場「壓力測試」，考驗歐洲是否具備自主且團結的戰略能力。

梅爾茨（Friedrich Merz）將於24日展開上任後首次訪中行程。歐洲最大中國研究智庫柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）研究團隊在法蘭克福匯報（FAZ）撰文分析指出，在美歐關係不確定與中國全球經貿影響力升高下，歐洲正面臨強化戰略自主壓力。

梅爾茨政府上任後面臨多項與中國關係考驗，包括外交部長訪中行程被取消、安世半導體相關投資審查爭議，以及中國對關鍵原物料出口限制擴大等挑戰。此次訪問，將觀察德國是否能在與中國的直接對話中展現更清晰的戰略立場。

分析認為，地緣政治情勢加劇歐洲的壓力，美國在川普領導下的作為顯示，華府在貿易與安全領域已不再是歐洲可靠的倚靠。然而，若因此對中國採取讓步策略，將是錯誤的反應，因為這將讓北京認為，「歐洲的原則是可以被談判的」。

中國強大的全球經貿影響力仍是難以迴避的考驗，2025年中國創下逾1兆美元貿易順差，持續將出口由美國轉向歐洲市場，此外北京近年擴大稀土出口管制、實施歐洲企業市場准入，在在顯示中國將經貿依賴政治化的意圖。

研究團隊以電動車為例指出，歐盟近期提出「最低價格承諾」，作為補充或取代反補貼關稅的工具，要求企業在歐洲市場維持一定售價，以減少補貼帶來的價格優勢。

這種做法雖然有助降低貿易衝突，但也可能削弱政策效果，並讓中國認為歐洲的規則具有彈性，進一步影響談判力道。

然而，歐盟並非毫無談判籌碼。研究團隊指出，對中國企業而言，歐盟龐大的單一市場仍是出口重要指標，特別是在機械、化工與高科技等產業。

另一方面，歐盟也具備多項政策工具，包括貿易防衛措施、對接受國家補貼企業的審查，以及對敏感產業的投資管制。企業若想進入歐洲市場，必須符合環境、供應鏈與永續等標準，且這些規範比關稅更難規避。

為提升德國與歐盟競爭力，梅爾茨政府不斷呼籲歐盟鬆綁限制企業發展的監管法規，研究認為，這同時可能削弱反制中國的能力。

分析最後指出，歐洲的戰略自主能否落實，關鍵在於各國是否能在政策與行動上維持一致立場。研究團隊強調，政策工具唯有透過歐盟整體協調運用，才能發揮影響力；德國是否準備好以團結一致的方式展現歐洲實力，將是外界對梅爾茨中國行重要觀察指標。