美施壓國際能源總署棄淨零 揚言1年內不改將退會

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
法新社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）在巴黎舉行的IEA部長級會議最後一天表示，這個成立52年的機構應回歸創立初衷，即以確保能源安全為使命。

總部設於巴黎的國際能源總署，原為因應1973年石油危機後協調因應重大能源斷供而設立，但在現任執行長比羅爾（Fatih Birol）帶領下，目前IEA已將重點擴大至再生能源及「淨零排放」等目標。

萊特在記者會說：「美國會用盡一切壓力，促使IEA在接下來一年左右，逐步拋棄淨零議程」，他形容「淨零排放」是「帶有毀滅性的幻想」。

萊特還說：「但如果IEA最終無法回歸能源誠實、能源可及和能源安全這些任務，那遺憾的是，我們將成為IEA的前會員國。」

「淨零排放」目標被視為落實巴黎氣候協定、將全球暖化增幅限制在相較工業化前升溫攝氏1.5度以內的重要關鍵。

不過，身為前頁岩油業高管的萊特表示，實現「淨零」的機率是「百分之零」。

主持為期兩天會議的荷蘭副總理赫爾曼斯（Sophie Hermans）告訴法新社，IEA的任務是向各國政府提供包括淨零在內的「所有可能情境」，讓決策者能有充分資訊做出判斷。

她說：「我認為我們必須了解，任何選擇或不選擇會帶來哪些後果。」

本次會議是2017年以來首次未能發表最終公報，僅發布一份「主席摘要」。

摘要提及「絕大多數部長強調能源轉型對因應氣候變遷的重要性，並凸顯全球邁向淨零的轉型趨勢。」

但全文僅提及「淨零」一次，對於氣候變遷及再生能源的著墨，也遠少於2024年部長會議後發布的公報。

