快訊

瘦成這樣！江蕙開唱合體超重磅仙女歌手 首位正式嘉賓現身全場瘋了

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

烏克蘭官員：2026年國防出口可望達數十億美元

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
一名烏克蘭高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，並考慮對這些出口課稅。圖／路透社
一名烏克蘭高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，並考慮對這些出口課稅。圖／路透社

一名烏克蘭高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，並考慮對這些出口課稅。

烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council）副秘書長艾洛安（Davyd Aloian）接受路透社獨家專訪表示，負責戰時相關出口許可的委員會已於2月初批准40件國防產業生產商材料與服務出口申請案中的大多數。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，基輔當局暫停武器出口，並大幅仰賴合作夥伴提供武器以抵禦俄軍。這段期間，基輔當局投入大量資源發展軍工產業，特別是無人機及飛彈。烏克蘭近年憑藉豐富的實戰經驗，國防科技快速發展。

艾洛安談及今年的軍事相關出口潛力時表示：「考慮到成品、備用零件、組件及可提供的相關服務，總計可達數十億美元。」整體潛力「遠高於」戰前的出口水準。

艾洛安表示，盟友們對烏克蘭尖端國防科技表達高度興趣，其中包括德國、英國、美國、北歐國家、3個中東國家，以及至少1個亞洲國家。

他表示，軍備出口時將優先考慮在戰爭中最堅定支持基輔的國家。

他強調，烏克蘭軍方自身的需求必須優先考量，因為俄羅斯部隊正在烏東推進，且空襲範圍也擴及遠離前線的城鎮和城市。

艾洛安指出，委員會已核准的出口申請中，未涉及銷售現成武器，大多數的申請是為了將武器再進口到烏克蘭、用於前線作戰。部分設備涉及美烏合作的FrankenSAM計畫，此計畫目的在使烏克蘭利用蘇聯時期的裝備來發射西方國家飛彈，開發地對空飛彈系統。

烏克蘭 國防 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏戰爭將邁入第5年 烏克蘭難民3度被迫搬家：我怕無處可逃

軍購預算卡關 黃國昌指明通過條件：無法容忍空白支票

賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴總統：台灣經濟亮眼稅增拚國防 像家有賺錢就要裝保全

相關新聞

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告中國脅迫 擬修安保文件、體制改革

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

立陶宛外交部長布德里斯表示，政府目標是將立陶宛與中國外交關係提升至高於現況的層級，但外交非最後通牒，立陶宛不會接受對方所...

「恐帶災難性影響」伊朗揚言若遭侵略 美國基地將成合法打擊目標

伊朗外交官員今天示警，如果美國進行軍事威脅並發動攻擊，美方在中東地區的基地、設施及資產都將成為合法打擊目標

烏克蘭官員：2026年國防出口可望達數十億美元

一名烏克蘭高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，...

不再力挺烏克蘭？這國下月喊停特別法 修正難民居留規定

俄烏戰爭初期對烏克蘭迅速展開援助的波蘭政府，與其他國家當時相對保留的態度形成高度反差。如今，波蘭當局正在修訂烏克蘭人在當...

高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引用「春秋左傳」談施政

日本首相高市早苗今天發表就任後首次施政方針演說，全文約1萬2900字，為近10年來篇幅最長。她還在文中引用「春秋左傳」中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。