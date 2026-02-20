快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

他迎完財神慘遭煙火炸斷腿「左腳幾分離」血肉模糊 全家經濟支柱倒了

初四一坨人開上路已釀73起事故 初五國道「11處地雷路段」揭曉

高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引用「春秋左傳」談施政

中央社／ 東京20日專電
日本首相高市早苗今天發表就任後首次施政方針演說，全文約1萬2900字，為近10年來篇幅最長。圖／路透社
日本首相高市早苗今天發表就任後首次施政方針演說，全文約1萬2900字，為近10年來篇幅最長。圖／路透社

日本首相高市早苗今天發表就任後首次施政方針演說，全文約1萬2900字，為近10年來篇幅最長。她還在文中引用「春秋左傳」中的「信以行義，義以成命」，象徵將以國民信任為基礎推動施政。

NHK報導，高市早苗的施政方針演說全文約1萬2900字，為近10年最長，其中經濟財政占比達48%，其次為外交與安全保障18%、教育與人才培育14%，科技、治安與安全各3%，情報蒐集與分析2%，重點放在「負責任的積極財政」、促進國內投資、成長戰略，以及糧食安全等。

高市在演說開頭表示，日前眾議院選舉已獲得國民明確授權，「國民強而有力地在背後推動我們，要求我們無論如何都要完成重要的政策轉向。我們將實現選舉時提出的政見，以及與日本維新會達成的聯合政權協議內容，必定履行這份沉重的責任。」

她並指出，在推動政策實現上，希望能與願意提供協助的在野黨攜手合作。「我們會傾聽各種聲音，保持謙虛，但同時也將以大膽的態度來推進施政。」

高市表示，「信以行義，義以成命。以國民所賦予的信任為基礎，今後我將依循接下來所述的姿態與方針，誠實不懈地逐一落實各項政策。讓日本列島更加強大富足。我將透過政策的累積，完成這項使命。」

她強調，「我們要徹底強化日本的綜合國力，外交力、防衛力、經濟力、技術力、情報力，以及人才力。為此，我們將從根本上轉換過去的政策作法。」

在經濟財政方面，高市提出要在「負責任的積極財政」框架下，打破過度緊縮與未來投資不足的惡性循環，促進國內投資，打造即使不調高稅率也能自然增加稅收的「強健經濟」。

她宣布將改革預算編製方式，盡量在初始預算中處理支出需求，減少依賴補充預算，同時推動多年度預算，讓企業能安心進行設備投資；危機管理與成長領域的支出也將採多年度、另設框架管理。

不過她也強調，政府並非採取放任式財政，而是將透過穩定降低政府債務占GDP比重，確保財政永續與市場信任。

高市並要求朝野協力，讓稅制相關法案等年度內（3月底前）必須通過的法案儘早通過，同時加速新年度預算審議。

她還表示，「要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」，預計下月提出官民合作投資路線圖；在勞動政策上，將檢討裁量勞動制，並研究導入兼職、副業的健康保障機制。

在經濟安全保障領域，高市表示，政府將支援海底電纜鋪設，並規劃成立「日本版CFIUS」（對日外國投資委員會），加強審查外國投資。能源政策方面，她宣布將官民合力加速確認安全後的核電重啟，同時推動南鳥島周邊海底稀土資源的開發利用。

為振興地方經濟，她提出推動「地域未來戰略」，透過地方創生政策，在各地戰略性培育產業聚落。

針對民眾實質所得，高市表示，政府將透過跨黨派「國民會議」研議「附給付型稅額扣抵」制度；在制度正式上路前，作為過渡措施，將加速評估食品消費稅2年限期歸零的財源安排，若能獲得在野黨支持，預計夏季之前完成中期整理，並儘早向國會提交法案。

科技政策方面，她宣布將針對AI與尖端機器人等高門檻、高成長領域，同步推動稅制與法規改革，並設立投資促進認證制度。

外交上，高市重申將深化前首相安倍晉三提出的「自由開放的印太」（FOIP）戰略，以日美同盟為安全與外交基軸，並希望最快下月訪美，進一步鞏固雙邊關係。對韓國，她表示將延續近期高層互動成果持續強化關係；對中國則強調在維持溝通的同時，冷靜從國家利益角度應對各項懸而未決的課題。

北韓，她誓言在任內實現所有拉致被害者（被北韓綁架日本人）返國，包括與北韓領導人金正恩會談在內，不排除任何選項；對俄羅斯則重申將致力早日結束俄烏戰爭，並維持解決領土問題、締結和平條約的基本立場。

安全保障方面，高市表示，政府將提前於今年修訂安保三文件，並加速檢討目前僅限救難、運輸等用途的防衛裝備輸出限制。

外國人政策方面，高市指出，對於違法、不守規則的少數外國人，必須顧及國民的不安與不公平感；為了守法納稅、繳社保的大多數外國人，將以堅決態度處理這些問題行為，避免日本陷入排外主義。

她表示將推進「零不法滯留者計畫」，特別是針對短期來日者，將提出法案，創設入境事前審查制度JESTA，以防止對日本不利的外國人入境，同時加速無問題旅客入境手續；也將檢討外國人取得土地的規範，預計在今年夏天前完成制度架構。此外，政府還將充實對外國人的日語教育，促進外國人理解日本制度與規則。

她並期待國會深入討論皇室典範修法與修憲，促成早日提案。

高市在演說結語呼籲，「不挑戰的國家，沒有未來；只守成的政治，無法孕育希望。讓我們一起推動對未來的挑戰，一起推進孕育希望的政治」，獲得在場議員熱烈鼓掌呼應。

高市早苗 日本維新會 北韓 俄烏戰爭 安倍晉三 金正恩

延伸閱讀

日外相強調台海和平穩定重要性 外交部：歡迎全球民主國家持續合作

再創金句…高市施政演說連喊1句話點燃氣氛 強調推動政策決心

推薦消法令紋神器？高市早苗與石井苗子對話曝光 網被逗樂：像巷口阿姨

日本史上最大規模預算案 122兆日圓拼3月底過關

相關新聞

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告中國脅迫 擬修安保文件、體制改革

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

立陶宛外交部長布德里斯表示，政府目標是將立陶宛與中國外交關係提升至高於現況的層級，但外交非最後通牒，立陶宛不會接受對方所...

「恐帶災難性影響」伊朗揚言若遭侵略 美國基地將成合法打擊目標

伊朗外交官員今天示警，如果美國進行軍事威脅並發動攻擊，美方在中東地區的基地、設施及資產都將成為合法打擊目標

高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引用「春秋左傳」談施政

日本首相高市早苗今天發表就任後首次施政方針演說，全文約1萬2900字，為近10年來篇幅最長。她還在文中引用「春秋左傳」中...

嚇阻台海戰爭 澳退役海軍上校籲正視「馬六甲悖論」推動1計畫

退役澳洲海軍上校安德魯斯（Sean Andrews）指出，為了嚇阻中國發動台海戰爭進而牽動印太區域不穩定局勢，澳洲需要正...

再祭威脅？歐洲強化國防承擔 川普警告若排擠美軍工將報復

歐洲決定強化國防之際，川普政府揚言如歐盟在重整歐洲軍備時偏袒本土軍工業，美方將歐洲採取報復。美國形同要歐洲在承擔自我防衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。