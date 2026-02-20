高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引用「春秋左傳」談施政

日本首相高市早苗今天發表就任後首次施政方針演說，全文約1萬2900字，為近10年來篇幅最長。她還在文中引用「春秋左傳」中的「信以行義，義以成命」，象徵將以國民信任為基礎推動施政。

NHK報導，高市早苗的施政方針演說全文約1萬2900字，為近10年最長，其中經濟財政占比達48%，其次為外交與安全保障18%、教育與人才培育14%，科技、治安與安全各3%，情報蒐集與分析2%，重點放在「負責任的積極財政」、促進國內投資、成長戰略，以及糧食安全等。

高市在演說開頭表示，日前眾議院選舉已獲得國民明確授權，「國民強而有力地在背後推動我們，要求我們無論如何都要完成重要的政策轉向。我們將實現選舉時提出的政見，以及與日本維新會達成的聯合政權協議內容，必定履行這份沉重的責任。」

她並指出，在推動政策實現上，希望能與願意提供協助的在野黨攜手合作。「我們會傾聽各種聲音，保持謙虛，但同時也將以大膽的態度來推進施政。」

高市表示，「信以行義，義以成命。以國民所賦予的信任為基礎，今後我將依循接下來所述的姿態與方針，誠實不懈地逐一落實各項政策。讓日本列島更加強大富足。我將透過政策的累積，完成這項使命。」

她強調，「我們要徹底強化日本的綜合國力，外交力、防衛力、經濟力、技術力、情報力，以及人才力。為此，我們將從根本上轉換過去的政策作法。」

在經濟財政方面，高市提出要在「負責任的積極財政」框架下，打破過度緊縮與未來投資不足的惡性循環，促進國內投資，打造即使不調高稅率也能自然增加稅收的「強健經濟」。

她宣布將改革預算編製方式，盡量在初始預算中處理支出需求，減少依賴補充預算，同時推動多年度預算，讓企業能安心進行設備投資；危機管理與成長領域的支出也將採多年度、另設框架管理。

不過她也強調，政府並非採取放任式財政，而是將透過穩定降低政府債務占GDP比重，確保財政永續與市場信任。

高市並要求朝野協力，讓稅制相關法案等年度內（3月底前）必須通過的法案儘早通過，同時加速新年度預算審議。

她還表示，「要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」，預計下月提出官民合作投資路線圖；在勞動政策上，將檢討裁量勞動制，並研究導入兼職、副業的健康保障機制。

在經濟安全保障領域，高市表示，政府將支援海底電纜鋪設，並規劃成立「日本版CFIUS」（對日外國投資委員會），加強審查外國投資。能源政策方面，她宣布將官民合力加速確認安全後的核電重啟，同時推動南鳥島周邊海底稀土資源的開發利用。

為振興地方經濟，她提出推動「地域未來戰略」，透過地方創生政策，在各地戰略性培育產業聚落。

針對民眾實質所得，高市表示，政府將透過跨黨派「國民會議」研議「附給付型稅額扣抵」制度；在制度正式上路前，作為過渡措施，將加速評估食品消費稅2年限期歸零的財源安排，若能獲得在野黨支持，預計夏季之前完成中期整理，並儘早向國會提交法案。

科技政策方面，她宣布將針對AI與尖端機器人等高門檻、高成長領域，同步推動稅制與法規改革，並設立投資促進認證制度。

外交上，高市重申將深化前首相安倍晉三提出的「自由開放的印太」（FOIP）戰略，以日美同盟為安全與外交基軸，並希望最快下月訪美，進一步鞏固雙邊關係。對韓國，她表示將延續近期高層互動成果持續強化關係；對中國則強調在維持溝通的同時，冷靜從國家利益角度應對各項懸而未決的課題。

對北韓，她誓言在任內實現所有拉致被害者（被北韓綁架日本人）返國，包括與北韓領導人金正恩會談在內，不排除任何選項；對俄羅斯則重申將致力早日結束俄烏戰爭，並維持解決領土問題、締結和平條約的基本立場。

安全保障方面，高市表示，政府將提前於今年修訂安保三文件，並加速檢討目前僅限救難、運輸等用途的防衛裝備輸出限制。

外國人政策方面，高市指出，對於違法、不守規則的少數外國人，必須顧及國民的不安與不公平感；為了守法納稅、繳社保的大多數外國人，將以堅決態度處理這些問題行為，避免日本陷入排外主義。

她表示將推進「零不法滯留者計畫」，特別是針對短期來日者，將提出法案，創設入境事前審查制度JESTA，以防止對日本不利的外國人入境，同時加速無問題旅客入境手續；也將檢討外國人取得土地的規範，預計在今年夏天前完成制度架構。此外，政府還將充實對外國人的日語教育，促進外國人理解日本制度與規則。

她並期待國會深入討論皇室典範修法與修憲，促成早日提案。

高市在演說結語呼籲，「不挑戰的國家，沒有未來；只守成的政治，無法孕育希望。讓我們一起推動對未來的挑戰，一起推進孕育希望的政治」，獲得在場議員熱烈鼓掌呼應。