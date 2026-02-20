會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

立陶宛外交部長布德里斯表示，政府目標是將立陶宛與中國外交關係提升至高於現況的層級，但外交非最後通牒，立陶宛不會接受對方所有要求；同時，立國外交部將進行協調，推動與台灣合作達成具體共識。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）19日邀請總理、國會議長、外交部長、國防部長召開外交與安全會議。布德里斯（Kestutis Budrys）隨後接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）節目訪問時指出，各單位在會議上就外交政策交換訊息與規劃，有助釐清外界對立陶宛外交立場不一致的印象。他強調，立陶宛外交政策單一且清楚，具備明確標準與任務。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前稱立陶宛2021年准許設立「台灣」代表處是錯誤，並認為有可能將台灣代表處更名為「台北代表處」，引發各界討論與關注。

布德里斯在專訪中談及立陶宛對中關係及台灣代表處名稱爭議時表示，過去部分領域確實曾出現失誤或錯誤，並將相關決策執行方式歸為立陶宛外交政策中較不理想的決定之一，但強調那已屬過去。

LRT報導，布德里斯在專訪中指出，當前政府需評估現有選項並決定行動方向，包括與台灣就合作行動計畫達成具體共識，特別是在經濟與文化合作方面。立陶宛外交部將負責協調相關工作，並與經濟與創新部等部會合作，盼透過計畫取得具體成果。

對中國方面，布德里斯表示，政府計畫已明確設定目標，提升雙邊外交關係層級，使雙方恢復領事服務並交換觀點。他指出，相關進程複雜，無法提出快速承諾，但工作會持續推進。

在經貿方面，布德里斯指出，立陶宛去年對中國出口成長已回到2020年水準。與其他中東歐國家相比，即使政治關係不同，立陶宛對中貿易預測差距不大，企業出口仍在逐步擴大。不過，自中國的進口不成比例增加，是整個歐盟面臨的共同挑戰。

根據報導，布德里斯在被問到若中國提出更改台灣代表處名稱作為條件，立陶宛是否會接受時，他表示：「外交本質上是互動，而不是單方面提出要求。外交不是這樣運作的。」

布德里斯表示，立陶宛希望與中國恢復更高層級的代表關係，但這並不代表立陶宛必須接受所有對方提出的要求。他強調：「外交並非靠最後通牒來解決問題。」

LRT先前報導，瑙塞達在外交與安全會議後表示，立陶宛有興趣與中國建立正常的外交關係，但同時也希望與台灣保持關係，因為這當中蘊含巨大潛力。