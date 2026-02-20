嚇阻台海戰爭 澳退役海軍上校籲正視「馬六甲悖論」推動1計畫

退役澳洲海軍上校安德魯斯（Sean Andrews）指出，為了嚇阻中國發動台海戰爭進而牽動印太區域不穩定局勢，澳洲需要正視「馬六甲悖論」（Malacca Paradox）並且推動「灰色計畫」（Plan Grey）戰略。

安德魯斯透過電郵回應中央社提問，指台灣的安全對澳洲十分重要；他說：「台灣的安全直接影響到印太地區的關鍵經濟動脈是否保持穩定。」

安德魯斯解釋：「澳洲是一個高度依賴貿易的中等國家，極其需要海上航道暢通，尤其是連接台灣、南海、馬六甲海峽通往東亞市場的航道；一旦台灣海峽爆發重大衝突，將會擾亂全球貿易、資本流動，以及至關重要的半導體供應鏈。」

安德魯斯提醒：「區域局勢不穩可能引發國際間的制裁、投資者撤離，以及尤其是馬六甲海峽等海上咽喉的阻塞，從而影響區域安全和澳洲的長期繁榮。」

台灣是否安全，攸關澳洲以及整個印太地區的自由航行、貿易以及受到國際法治保障。安德魯斯強調，澳洲必須要在戰爭未出現之前正視此情勢。

澳洲國際事務協會（Australian Institute of International Affairs,AIIA）11日發表安德魯斯撰文，標題為「澳洲的馬六甲悖論：灰色計畫的戰略邏輯」（Australia's Malacca Paradox: The Strategic Logic of Plan Grey）。

他提到「馬六甲悖論」，指為了阻止台海戰爭爆發，澳洲必須正視一個戰略矛盾：澳洲的經濟命脈仰賴馬六甲海峽保持暢通，但澳洲必須要讓中國相信，如果台海爆發戰爭，尤其是如果中國和美國開戰，澳洲將會不惜限制甚至封鎖馬六甲航道。

安德魯斯指出，全球貿易的很大一部分，尤其是運往中國的石油和原材料，都是要經過馬六甲海峽；換言之，為了阻止台海戰爭爆發，進而維護長期的經濟穩定，坎培拉當局需要展示澳洲在馬六甲海峽控制或攔截航運的能力，以便讓中國相信澳洲在不得已時，能夠限制甚至封鎖馬六甲航道，進而嚇阻中國發動戰爭。

另外，安德魯斯向中央社提到，澳洲以及印太地區中型國家應該推動「灰色計畫」。「灰色計畫」是一種「戰前經濟戰略，目標是在加強威懾，同時避免升級變成公開衝突的做法。」

針對「灰色計畫」的內涵，安德魯斯解釋：「這項計劃是要利用經過多國協商的、合法的、有針對性的經濟手段，以及在海上施壓；例如精準封鎖、更改貿易通道，以及在第一島鏈以外進行多邊海上拒止（seadenial）行動。」

安德魯斯強調，「灰色計畫」旨在提高侵略者的戰爭成本，同時降低澳洲被捲入全面戰爭的風險。