「恐帶災難性影響」伊朗揚言若遭侵略 美國基地將成合法打擊目標

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）。圖／路透社
伊朗外交官員今天示警，如果美國進行軍事威脅並發動攻擊，美方在中東地區的基地、設施及資產都將成為合法打擊目標。

法新社掌握到伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）致函聯合國秘書長和安全理事會主席的信件，他表達了上述警告。

美國總統川普（Donald Trump）已經向中東地區部署軍艦、戰機等軍力，企圖阻止伊朗製造核武。不過，德黑蘭當局聲稱，他們並未尋求製造核彈。

川普稍早指出，伊朗最多只有15天的時間來達成協議，且再次暗示，如果未能談成，美國將會動武。

伊拉瓦尼於信中寫道：「美國總統發表如此好戰的言論…預示著軍事侵略的真正風險，此後果將為該區域帶來災難性影響，也對國際和平與安全構成嚴重威脅。」

他還呼籲聯合國安全理事會，「確保美國立即停止其非法的動武威脅」。

信中提及，德黑蘭當局仍然致力於「外交解決方案」，且會在對等基礎上，消除伊朗和平用途核子計畫的相關疑慮。

伊拉瓦尼更示警，若伊朗面臨軍事侵略，區域內敵對勢力的所有基地、設施與資產，都會成為德黑蘭當局防禦性回應的合法打擊目標。

伊朗 美國 德黑蘭 川普

