現場環境惡劣…阿蘇觀光直升機事故滿月 回收與調查恐成長期戰

日本熊本縣阿蘇觀光直升機失事至今滿1個月，警消18日公布，在分析無人機拍攝影像後疑似發現3名搭乘者身影，並在取得家屬諒解後，放棄派人進入火山口。然而，事故現場環境極端惡劣，火山口壁部分區域超過攝氏100度，回收與調查事故原因恐將曠日費時。

讀賣新聞報導，根據熊本縣警方說明，觀光直升機上有一名飛行資歷36年的60多歲男性機師，以及來自台灣的男女觀光客。直升機原本計劃從阿蘇市的一處觀光設施起飛，進行約10分鐘觀光飛行，但於1月20日上午11時左右失聯，約5小時後，在阿蘇中岳第一火山口內發現已嚴重破損的機體。

警方1月以涉嫌業務過失致傷為由，搜索了直升機營運公司「匠航空」，並持續調查事故原因。

從事故發生至2月17日為止，警消共動員約300人投入搜救。官方18日公布，在分析無人機拍攝影像後，確認機體周邊疑似有3名搭乘者的身影，並表示「生還的可能性極低」。同時也表明，考量二次災害風險，已決定放棄派員進入火口內進行救援，後續考慮以無人重機等方式，進行遺體與機體吊掛回收。

報導指出，然而由於事故地點位於管制嚴格的國家公園內，加上環境十分惡劣，回收也非易事。

從火山口邊緣到噴出二氧化硫等氣體的「湯池」之間，垂直落差約170公尺，而機體殘骸位於湯池的中央附近。福岡管區氣象台指出，湯池表面溫度有時可達攝氏60多度，火山口壁部分區域甚至超過100度。

阿蘇廣域行政事務組合消防本部山岳救助隊長草野猛19日受訪時表示，「真的很焦急，沒辦法發揮平時訓練成果，讓人很懊惱。」

為了掌握機體周邊狀況，草野攜帶防毒面罩與氣體偵測器，3度前往火山口邊緣勘查。

現場風速每秒約15至20公尺，腳下是鬆軟沙地，難以站穩，稍有不慎就可能滑落火山口。同時還必須隨時警戒二氧化硫等有毒氣體。在高濃度警示聲頻頻響起的情況下，救助隊嘗試以現有技術與裝備接近機體的方法，但始終找不到突破口。

負責管理該區域的環境省表示，中岳第一火山口屬於禁止建築、設置看板及砍伐樹木的「特別保護地區」，若要運入重型機具，須事前與該省等單位協商並進行準備。面臨種種難關，這起事故的善後與責任釐清，恐將經歷漫長而艱難的過程。