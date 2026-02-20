俄烏戰爭將邁入第5年 烏克蘭難民3度被迫搬家：我怕無處可逃

俄烏戰爭即將邁入第5年，隨著俄軍深入烏東，65歲的烏克蘭婦女波普里亞杜希娜已3度被迫逃離家園。不想一再逃難的她說，希望烏軍能擋下俄軍，話中滿是無奈，「我怕自己無處可逃了」。

路透社報導，波普里亞杜希娜（Halyna Popriadukhina）的處境是無數烏克蘭人的縮影。她的兩名兒子，一人在任務中失蹤，另一人可能遭俄軍囚禁。

這場戰爭迄今已在烏克蘭境內造成大約400萬人流離失所，另有超過500萬人逃往歐洲。許多人擔心，此生恐怕再也見不到自己的親人與過去的家園。

波普里亞杜希娜家鄉頓巴斯（Donbas）的控制權一直是美方斡旋和平談判的核心，頓巴斯地區包括了盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）。俄方要求烏方割讓尚未淪陷的20%頓內茨克領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週指出：「我們不能就這樣撤退…頓巴斯是我們獨立的一部分。這不只是土地或領土的問題，而是人的問題。」

波普里亞杜希娜回憶道，2022年2月24日俄羅斯發動全面入侵，飛彈飛越上空時，在兒子的催促下，她被迫逃離家園。

烏克蘭當局最終將波普里亞杜希娜安置在中部澤澤利夫卡（Dzenzelivka）的一處廢棄民房。這座村莊與烏克蘭許多城鎮一樣，設有一條掛滿陣亡將士遺照的「英雄小徑」，居民每日清晨都會在此默哀。

儘管基輔當局在兵力與火力劣勢下苦撐，挪威難民理事會（NRC）今天警告，隨著援助減少與積蓄耗盡，境內難民的生存愈發艱難，許多家庭被迫縮減醫療或取暖開支。

對波普里亞杜希娜而言，物質的匱乏比不上兒子下落不明帶來的煎熬。一名兒子在馬立波（Mariupol）住院時遭俄軍擄走，另一名隨後參軍的兒子則於2023年失蹤。

根據基輔官方數據，俄國總統普亭（Vladimir Putin）發動的這場戰爭，已造成烏克蘭7萬多軍民失蹤。

坐在客廳裡，她想起戰爭初期曾在自家門外發現一名遭飛彈碎片擊中送命的年輕人，那幕畫面至今讓身為人母的她隱隱作痛：「告訴我，這要如何原諒？」