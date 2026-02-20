研究生4度派無人機闖北韓釀緊張升溫 南韓警方申請拘捕令

快訊

中央社／ 首爾20日專電
無人機示意圖。圖／美聯社
調查「北韓無人機」事件的南韓軍警聯合調查特別工作小組今天表示，已經對將無人機飛至北韓的主嫌吳某申請拘捕令，警方表示，無人機事件造成南北關係緊張，將持續嚴正調查。

韓聯社報導，警察廳國家搜查本部今天表示，30多歲研究生吳某因為有高度湮滅證據的疑慮，已依刑法一般利敵罪、違反航空安全法及違反軍事基地法等罪名申請拘捕令，法院將在下週進行拘捕前審問。

警方指出，吳某透過無人機事業獲取經濟利益，曾4度放飛測試無人機。警方聲明表示，「此舉引發北韓發表譴責聲明等，造成南北緊張情勢升高，使大韓民國的國民直接面臨危險，將持續嚴正調查，防止此類威脅國家利益的行為再度發生。」

目前特別小組正在調查包含吳某在內的7名嫌疑人。警方強調，會徹底查明軍方及國家情報院相關人士是否涉入。報導指出，情報司令部的少校、上尉各1人也被立案，據傳這名上尉曾看過無人機拍攝的影像；且曾經假借採訪之名進行情報活動，吳某也曾經是「偽裝報社」的協助者之一。

針對無人機事件，北韓領導人金正恩的妹妹金與正日前揚言，若再有類似事情，必將做出嚴正應對；不過南韓統一部長鄭東泳已經對此事公開表達立場，「對於這次魯莽的無人機滲透事件，我向北方表達深切遺憾。」

北韓 緊張 南韓 金與正 金正恩

