中央社／ 東京20日專電
日本首相高市早苗今天在眾議院發表施政方針演說時再創金句，宣示「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」，強調推動政策落實的強烈決心。

高市早苗去年10月4日當選自民黨總裁後，對黨籍議員們演說時，表示她要努力「工作、工作、工作、工作、工作」（働いて働いて働いて働いて働いてまいります），這句話立刻引爆話題，還獲得去年的年度流行語大賞。

高市早苗今天發表施政方針演說時，再次以「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」（成長のスイッチを押して、押して、押して、押して、押しまくってまいります），點燃現場氣氛。

高市在演說開場提及眾議院選舉結果時表示，「國民給了我們強而有力的支持，要我們無論如何都要貫徹重大的政策轉向。」她強調，將落實自民黨的政見，以及與日本維新會組成聯合政權時所達成的協議內容。

她也指出，將與願意協助政策實現的在野黨攜手合作，並表示「我們會傾聽各種聲音，謙虛以對，但也將大膽推動政權運作。」

高市將「負責任的積極財政」定位為政策轉型的核心，表示將徹底強化對國內投資的扶持，以打造「強韌的經濟」。

她宣布，將重新檢討以補正預算為前提的既有預算編列方式、提高政府支出可預見性，推動為期2年的「重大改革」，盡可能把必要經費直接納入年度初始預算。

另一方面，她也強調重視財政紀律，提出要穩定降低政府債務占GDP比重，以「確保市場信任」。此外，她表明將在量子科技、航空與太空、內容產業等17個戰略領域，大膽促進投資。

在勞動政策方面，高市表示將依據勞工聲音檢討「裁量勞動制」，並導入兼職、副業的健康保障措施，推動更具彈性的工作方式。

她最後再次強調，基於這些政策，「總之就是要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去。」

高市早苗 日本維新會 自民黨 眾議院 首相

相關新聞

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告中國脅迫 擬修安保文件、體制改革

日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時...

高市早苗誓言告別「過度財政緊縮」點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險

日本首相高市早苗周五誓言，將告別「過度財政緊縮」方針，透過跨年度預算架構擴大長期投資，彰顯其振興經濟的決心。與此同時，為...

日本史上最大規模預算案 122兆日圓拼3月底過關

日本政府今天向國會提出新年度預算案，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.9兆元），創歷史新高；歲出方面，...

美國德州點名！控TP-Link「與中國有關聯」、有資安風險：APP會收集個資

美國德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）日前已對網路及路由器大廠TP-Link提起訴訟，指控該公司涉嫌與中國存在關聯，並誤導消費者其產品來源國別、錯誤宣稱隱私與資安防護能力，同時未揭露其與中國的關係及相關法律義務。對此TP-Link也做出強硬回應。

再創金句…高市施政演說連喊1句話點燃氣氛 強調推動政策決心

日本首相高市早苗今天在眾議院發表施政方針演說時再創金句，宣示「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」，...

「日中需要溝通」日本外相國會演說 強調台灣海峽和平穩定重要性

日本外交大臣茂木敏充今天在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指出日本與中國之間仍存在許多懸而未決...

