「日中需要溝通」日本外相國會演說 強調台灣海峽和平穩定重要性

中央社／ 東京20日專電
日本外交大臣茂木敏充今天在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性。圖／路透社

日本外交大臣茂木敏充今天在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指出日本與中國之間仍存在許多懸而未決的課題，但強調構築「具建設性且穩定的關係」的基本方針不變。

茂木表示，「當前世界正處於戰後以來最重大的結構性變化之中。隨著力量對比的轉變、衝突與對立的加劇，國際社會以及我國周邊的安全保障環境，在各個領域都在快速變化。」

他指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略仍在持續，中東局勢依然動盪不安。此外，在日本周邊，中國的外交姿態與軍事動向、北韓的核飛彈開發，以及俄羅斯與北韓之間的軍事合作等，令人憂慮的動向仍未停止。

茂木表示，日本將日美同盟定位為外交與安全保障政策的基軸，也是印太地區和平與繁榮的基石，未來將進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力。他透露，包括今年春天正在協調中的首相高市早苗訪美行程在內，日本將在首腦與外長層級與美國保持緊密合作。

他並表明，「自由且開放的印太」（FOIP）仍是日本外交的支柱，未來將持續進化發展。茂木提到，他近日出席在德國舉行的慕尼黑安全會議，在會議上強調強化與志同道合國家協調合作的重要性，日本未來也將進一步深化與七大工業國組織（G7）、東南亞國協（ASEAN）、歐盟（EU）及印太各國的合作。

對中國方面，茂木表示，包括東海與南海情勢、尖閣諸島（釣魚台列嶼）問題以及在日本周邊的軍事活動等，存在諸多課題與懸案，台灣海峽的和平與穩定亦極為重要。

他指出，「我國將在一貫方針下，推動與中國的戰略互惠關係，構築具建設性且穩定的關係。正因日中之間存在課題，更需要溝通，日本對各種對話持開放態度，未來也將冷靜且適切地應對。」

韓國方面，茂木表示韓國是作為夥伴，共同面對國際課題的重要鄰國，日本將以未來導向推動雙邊關係穩定發展。對於竹島（韓國稱獨島）問題，日本將基於歷史事實與國際法堅定應對。

他並表示，北韓的核飛彈開發絕不容許，日本將與國際社會合作，要求其全面廢棄核彈道飛彈計畫，所有拉致（遭北韓綁架）被害者早日返國仍是最重要課題，日本將盡一切手段全力以赴。

