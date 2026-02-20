俄軍機進防空識別區 北美航太防衛司令部軍機升空應對

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

北美航太防衛司令部今天表示，偵測並追蹤到多架俄羅斯軍機現身阿拉斯加附近的防空識別區（ADIZ），隨即出動軍機升空應對。

路透社報導，美國加拿大共同組成的北美航太防衛司令部（NORAD）今天發表聲明表示，偵測並追蹤到2架俄國長程戰略轟炸機Tu-95、2架蘇愷-35（Su-35）戰機及1架A-50預警機，在阿拉斯加防空識別區內活動。

NORAD出動了2架F-16戰機、2架F-35戰機、1架E-3預警機以及4架KC-135空中加油機，執行攔截、確切辨識並伴飛。

NORAD表示，這批俄國軍機全程在國際空域，並未進入美國或加拿大的領空。NORAD軍機伴飛直到俄軍機離開阿拉斯加防空識別區為止。

軍機 阿拉斯加 戰機 俄國 美國 加拿大 俄羅斯

